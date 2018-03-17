Сирийская армия освободила 70% территории Восточной Гуты

Командование сирийской армии сообщило об освобождении от террористов 70% территории Восточной Гуты. Из опасных районов удалось вывести несколько тысяч мирных граждан.

«Ценой крови погибших наших героев и при координации с союзными силами удалось освободить в Восточной Гуте десятки поселений и деревень... всего 70% территории из захваченной террористическими группировками», — приводит РИА «Новости» текст заявления армии САР.

Военные также обратились к мирным жителям с призывом покинуть территории, которые контролируют террористы, через гуманитарные коридоры.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что из Восточной Гуты было выведено более 17 тыс. мирных жителей.

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая 2017 года между странами — гарантами режима прекращения огня в Сирии: Россией, Ираном и Турцией.