Более 17 тыс. человек покинули Восточную Гуту с начала гуманитарных пауз

Свыше 17 тыс. мирных жителей покинули опасный сирийский район Восточная Гута с момента введения гуманитарных пауз. Об этом в субботу заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 17029 человек», — уточняется в сообщении.

В пятницу, 16 марта, через пункт пропуска Эль-Вафидин удалось вывести 311 человек, из них 128 детей. По второму гуманитарному коридору район покинули 5023 человека.

По словам начальника Центра Юрия Евтушенко, выводу мирных жителей препятствуют боевики.

«Сегодня боевики предприняли попытку срыва выхода мирных жителей из населенного пункта Хаммурия. С оборудованных в глубине населенного пункта огневых позиций несколькими снайперами был открыт прицельный огонь по выходящему населению», — сообщил Евтушенко. Он добавил, что попытка была пресечена, снайперы нейтрализованы.