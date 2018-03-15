Около 11 тыс. жителей вышли в четверг из Восточной Гуты

Порядка 11 тыс. мирных жителей удалось покинуть район Восточной Гуты в Сирии во время 17-ой по счету «гуманитарной паузы» в четверг. Об этом на брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, через коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин в четверг удалось вывести 291 человек. Всего за время работы коридора с 28 февраля опасный район покинули 728 мирных жителей.

«По открытому сегодня с 6:00 второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хаззэ южнее города Дума, выведено 10 912 человек», — добавил Евтушенко.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил по телефону со своим американским коллегой Джозефом Данфордом ситуацию в Восточной Гуте.