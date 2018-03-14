Более 130 мирных жителей покинули Восточную Гуту в среду

Из сирийского района Восточная Гута в среду, 14 марта, был выведен 131 мирный житель, в их числе 53 ребенка. Об этом журналистам сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

«Представителями Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных», — уточнил Евтушенко.

По его информации, во вторник удалось обеспечить выход 148 мирных жителей, а в среду из пригорода Дамаска вышел еще 131 человек.

Евтушенко добавил, что в Восточной Гуте не прекращаются ежедневные минометные обстрелы жилых кварталов со стороны боевиков. За прошедшие сутки был обстрелян район Аш-Шабур на юго-востоке Дамаска, а также выпущены три мины. В результате действий террористов ранены три мирных жителя, из них один ребенок.