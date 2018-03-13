Начальники Генштабов ВС России и США обсудили ситуацию в Восточной Гуте

Глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил по телефону со своим американским коллегой Джозефом Данфордом ситуацию в сирийском районе Восточная Гута. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Начальник Генштаба ВС России и председатель Комитета начальников штабов ВС США обсудили «вопросы, связанные с ситуацией в Сирийской Арабской Республике, а также обстановку в Восточной Гуте». По итогам переговоров Герасимов и Данфорд договорились продолжать двусторонние контакты.

Ранее портал iz.ru писал, что Восточную Гуту 13 марта по гуманитарному коридору покинули 147 мирных жителей. В ближайшие дни в район направится гуманитарный конвой ООН.