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Из Восточной Гуты 13 марта вышли еще 147 мирных жителей

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Восточную Гуту 13 марта по гуманитарному коридору покинули 147 мирных жителей.

«Мы наблюдали сегодня эвакуацию 147 мирных жителей, в том числе 10 тяжелобольных. В основном это женщины и дети из Думы», — сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, международная организация готова оказать помощь эвакуированным и предоставить им укрытие. В ближайшие дни в Восточную Гуту планируется направить гуманитарный конвой ООН, сообщает ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, что приоритетом остается исполнение резолюции СБ ООН о прекращении боевых действий в Сирии.

Как писал iz.ru, боевики в Восточной Гуте рассматривают возможность обмена мирных жителей на разрешение выйти самим.

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