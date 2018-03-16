Минобороны РФ опровергло информацию об авиаударах в Восточной Гуте

Министерство обороны России опровергло информацию о том, что российская авиация нанесла удар по пригороду Дамаска в Восточной Гуте. Об этом сообщает официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно заявлению, российская авиация не выполняла боевые задачи в районе Восточной Гуты, а сообщение британской «Обсерватории по правам человека в Сирии» со ссылкой на анонимные источники из населенного пункта Кафер Батна не соответствует действительности, передает ТАСС.

На данный момент в Восточной Гуте находятся военные из российского Центра по примирению враждующих сторон. Они оказывают помощь мирным жителям, обеспечивают работу гуманитарных коридоров и ведут переговоры с лидерами вооруженной оппозиции.

Ранее Конашенков опроверг сообщения о том, что сирийские войска применили химическое оружие в Восточной Гуте.