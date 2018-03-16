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Лавров: ряд игроков стремится поделить Сирию на «мелкие княжества»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ряд игроков на мировой арене хотят поделить Сирию на «мелкие княжества», заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров министров иностранных дел стран-гарантов режима перемирия в Сирии.

«Те, кто в нарушение всех норм мирового права, в грубое нарушение резолюции 2254, очевидно взял курс на раздел Сирии, на смену режима с тем, чтобы на месте важнейшей ближневосточной страны появились мелкие княжества, подконтрольные внешним игрокам, безусловно, не приветствуют то, что мы делаем в Астане и о чем мы договариваемся в Астане», — приводит слова Лаврова «Интерфакс».

Министр выразил надежду, что возглавляемая США коалиция перестанет выгораживать экстремистов, как это происходит в настоящее время в пригороде Дамаска Восточная Гута.

В пятницу министры иностранных дел России, Ирана и Турции на встрече в Астане намерены обсудить функционирование зон деэскалации в Сирии, а также политические и гуманитарные вопросы. Главы МИД рассчитывают выработать рекомендации Дамаску и оппозиции по сирийскому урегулированию, по итогам чего будет сделано совместное заявление.

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