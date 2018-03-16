Лавров: ряд игроков стремится поделить Сирию на «мелкие княжества»
Ряд игроков на мировой арене хотят поделить Сирию на «мелкие княжества», заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров министров иностранных дел стран-гарантов режима перемирия в Сирии.
«Те, кто в нарушение всех норм мирового права, в грубое нарушение резолюции 2254, очевидно взял курс на раздел Сирии, на смену режима с тем, чтобы на месте важнейшей ближневосточной страны появились мелкие княжества, подконтрольные внешним игрокам, безусловно, не приветствуют то, что мы делаем в Астане и о чем мы договариваемся в Астане», — приводит слова Лаврова «Интерфакс».
Министр выразил надежду, что возглавляемая США коалиция перестанет выгораживать экстремистов, как это происходит в настоящее время в пригороде Дамаска Восточная Гута.
В пятницу министры иностранных дел России, Ирана и Турции на встрече в Астане намерены обсудить функционирование зон деэскалации в Сирии, а также политические и гуманитарные вопросы. Главы МИД рассчитывают выработать рекомендации Дамаску и оппозиции по сирийскому урегулированию, по итогам чего будет сделано совместное заявление.