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Лавров заявил о предостережении США от удара по сирийскому Дамаску

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Россия жестко предостерегла США от безответственных планов нанести удар по сирийскому Дамаску. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Информацию о готовящихся провокациях с использованием химического оружия довели до сведения общественности по линии Минобороны и МИД вчера, 13 марта.

Также министр отметил, что предположительно под удар могут попасть пригороды Дамаска. Лавров предположил, что ситуацией может воспользоваться американская коалиция как предлогом для применения силы, цитирует дипломата «Федеральное агентство новостей».

Лавров подчеркнул, что Вашингтон был жестко предостережен по всем каналам, чтобы предотвратить реализацию безответственных планов, и добавил, что подобный шаг стал бы нарушением всех норм международного права, а также заверений США, что он не пытается подорвать территориальную целостность САР.

По словам главы МИДа, некоторые представители руководства Соединенных Штатов готовы способствовать развалу САР и хотели бы закрепиться в Сирии «надолго, если не навсегда», для чего используют различные методы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов заявил, что провокацию боевиков с химоружием в Восточной Гуте США намерены использовать как повод для ракетно-бомбового удара по правительственным кварталам Дамаска, обвинив в его применении правительственные войска Сирии. 

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