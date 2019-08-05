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Шойгу направил своего зама к горящему в Красноярском крае военному складу

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Министр обороны России Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова на место пожара в Красноярском крае, где на территории воинской части в Ачинском районе взорвался склад с боеприпасами. Об этом в понедельник, 5 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что вместе с Булгаковым в Красноярский край направилась группа специалистов штаба материально-технического обеспечения.

Ранее в понедельник источник в экстренных службах региона рассказал, что по меньшей мере 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм находятся на горящих площадках для утилизации боеприпасов на территории военного склада в Ачинске Красноярского края.

На ликвидацию огня были направлены два специализированных пожарных поезда. Кроме того, на место инцидента вылетел глава региона Александр Усс. По предварительным данным, пожар начался после взрыва снаряда. В результате ЧП не менее четырех человек пострадали. Также повреждения получили жилые дома.

Взрывы и пожар произошли в понедельник, 5 августа. В настоящее время в целях безопасности местных жителей сотрудники МЧС России эвакуируют население в радиусе 20 км от военного склада в Ачинске. Между тем в городской администрации заявили, что угрозы для жизни и здоровья жителей в результате взрывов нет.

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