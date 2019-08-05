Число пострадавших при пожаре на складе боеприпасов под Красноярском выросло до четырех

Число пострадавших при пожаре на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край) выросло до четырех человек. По словам представителя экстренных служб, среди них есть ребенок.

Двое пострадавших госпитализированы, остальным помощь оказана на месте, рассказал источник «Интерфаксу».

Ранее было известно о двух пострадавших, получивших осколочные ранения.

Пожар с последовавшим за ним взрывом произошел ранее 5 августа. На место происшествия выехали пожарные и оперативная группа единой дежурной диспетчерской службы, а также автобусы для эвакуации жителей близлежащей деревни Каменка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.