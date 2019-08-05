Два человека госпитализированы после взрывов на складе боеприпасов под Красноярском

Два человека госпитализированы с осколочными ранениями после взрывов на складах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в Ачинской межрайонной больнице № 1 агентству ТАСС.

«Двоих доставили, у них осколочные ранения, после оказания медицинской помощи будут отпущены домой», — заявили в медучреждении.

По словам источника агентства, взрыв произошел не на территории воинской части, как сообщалось ранее, а на артиллерийском складе. Местные власти призвали горожан не ездить в сторону воинской части, пишет «РИА Новости».

Пожар с последовавшим за ним взрывом произошел ранее 5 августа. На место происшествия выехали пожарные, оперативная группа Единой дежурной диспетчерской службы и автобусы для эвакуации жителей близлежащей деревни Каменка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.