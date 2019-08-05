«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины

В поезде «Сапсан», направлявшемся из Санкт-Петербурга в Москву в воскресенье, 4 августа, произошел пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, причиной возгорания стал человек, забравшийся на крышу состава.

«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.

Как уточняется, этот человек погиб. На крыше найдено тело мужчины, передает «Интерфакс». Возгорание ликвидировано, эвакуация пассажиров не проводилась.

По данным «РИА Новости», по причине инцидента поезд был задержан на 49 минут.

Следственный комитет начал доследственную проверку, личность погибшего устанавливается, выясняются все подробности произошедшего.

В апреле пассажирский автобус загорелся на проспекте Королева в Омске. В автобусе не было пассажиров, водитель не пострадал.