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Число пострадавших при пожаре на складе боеприпасов выросло до семи

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Фото: ТАСС/Денис Тараканов
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Число пострадавших при пожаре на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край) выросло до семи. Об этом сообщили источники в медицинских кругах.

Среди пострадавших двое военных, передает ТАСС. Они госпитализированы, остальные получили помощь амбулаторно.

Ранее источник в экстренных службах рассказал о четверых пострадавших, в числе которых один ребенок. По его словам, два человека отправлены в больницу, остальным оказали помощь на месте.

Пожар на складе боеприпасов произошел 5 августа. После него начались взрывы. По данным СМИ, на складе может находиться до 40 тыс. снарядов. Сотрудники МЧС эвакуируют население в радиусе 20 км.

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