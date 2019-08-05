Число пострадавших при пожаре на складе боеприпасов выросло до семи

Число пострадавших при пожаре на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край) выросло до семи. Об этом сообщили источники в медицинских кругах.

Среди пострадавших двое военных, передает ТАСС. Они госпитализированы, остальные получили помощь амбулаторно.

Ранее источник в экстренных службах рассказал о четверых пострадавших, в числе которых один ребенок. По его словам, два человека отправлены в больницу, остальным оказали помощь на месте.

Пожар на складе боеприпасов произошел 5 августа. После него начались взрывы. По данным СМИ, на складе может находиться до 40 тыс. снарядов. Сотрудники МЧС эвакуируют население в радиусе 20 км.