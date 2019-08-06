Из Ачинска эвакуировали почти 4 тысячи человек

Из опасных районов Ачинска, недалеко от которого взорвался боеприпасов, эвакуировали почти четыре тысячи человек. Об этом 6 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.

«По данным на 4:00 местного времени (00:00 мск) эвакуировано 3928 человек. Это все — жители Ачинска», — говорится в сообщении.

При этом согласно данным сайта администрации Ачинска, население района составляет 106 тыс. человек.

Отмечается, что в городе развернуто десять пунктов временного размещения на четыре тысячи человек в трех школах и семи детсадах, еще полторы тысячи человек будут эвакуированы в Красноярск.

5 августа в хранилище пороховых зарядов произошло возгорание, после чего начались взрывы. По предварительным данным, там может находиться до 40 тыс. снарядов. На ликвидацию огня были направлены два специализированных пожарных поезда и другая спецтехника. На территории Ачинского района введен режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время в целях безопасности сотрудники МЧС России и военные проводят эвакуацию из четырех близлежащих населенных пунктов, а также жителей домов на 50 улицах города Ачинска.