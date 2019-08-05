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Пожарные начнут тушение склада под Ачинском после прекращения взрывов

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Фото: РИА Новости/Ольга Халманова
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Тушение пожара на артиллерийском складе в селе Каменка Ачинского района Красноярского края начнется только после прекращения взрывов боеприпасов. Об этом в понедельник, 5 августа, рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

«Пока продолжаются взрывы, расчеты не могут подойти близко к складу и начать тушение», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что взрывы продолжаются уже 9 часов. В настоящий момент боеприпасы детонируют реже — один раз в 20–30 минут.

По данным центральной районной больницы Красноярского края, число пострадавших при пожаре на военном складе увеличилось до девяти человек.

Ранее 5 августа в хранилище пороховых зарядов произошло возгорание, после чего начались взрывы. По предварительным данным, там может находиться до 40 тыс. снарядов. На ликвидацию огня были направлены два специализированных пожарных поезда и другая спецтехника. На территории Ачинского района введен режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время в целях безопасности сотрудники МЧС России и военные проводят эвакуацию из четырех близлежащих населенных пунктов, а также жителей домов на 50 улицах города Ачинска. По данным мэрии на 6 августа, 01:20 (5 августа, 21:20 мск), удалось эвакуировать более тысячи горожан. Мероприятия продолжатся и в ночное время, отметили там.

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