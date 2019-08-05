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Телефон горячей линии открыт в ГУ МЧС по Красноярскому краю

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Фото: ТАСС/Телеканал ОСА
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В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю открыт телефон горячей линии для информирования о чрезвычайной ситуации в Ачинском районе после взрыва на складе боеприпасов Минобороны. Об этом в понедельник, 5 августа, рассказали агентству «РИА Новости» в пресс-службе МЧС РФ.

«На базе ГУ МЧС по Красноярскому краю открыт телефон горячей линии: + 7 (391) 275-16-41», — уточнили они.

Ранее, 5 августа, стало известно, что режим чрезвычайной ситуации введен в Ачинском районе Красноярского края из-за пожара на складе с артиллерийскими боеприпасами.

В тот же день в хранилище пороховых зарядов произошло возгорание, после чего начались взрывы. По предварительным данным, там может находиться до 40 тыс. снарядов. На ликвидацию огня были направлены два специализированных пожарных поезда.

Согласно поступающей информации, в результате ЧП погиб один военнослужащий, еще не менее семи человек пострадали при пожаре, в том числе ребенок.

В настоящее время в целях безопасности сотрудники МЧС России и военные проводят эвакуацию из четырех близлежащих населенных пунктов, а также жителей домов на 50 улицах Ачинска. По данным мэрии на 6 августа, 01:20 (5 августа, 21:20 мск), из города было эвакуировано более тысячи жителей. Мероприятия продолжатся и в ночное время, отметили там.

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