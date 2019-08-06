Эпицентр внимания: под Ачинск перебрасывают дополнительные силы саперов

В город Ачинск, где днем 5 августа вспыхнул арсенал ракетного и артиллерийского вооружения, экстренно перебрасываются специалисты по разминированию сразу из нескольких инженерно-саперных полков и бригад. По словам источников «Известий» в Минобороны, после того как пожар в войсковой части 58661-49 будет потушен, саперы обезвредят и уничтожат боеприпасы, которые разлетелись во время взрывов. Работы будут вестись не только на территории арсенала, но и в его окрестностях. Личный состав прибывших в Красноярский край подразделений имеет боевой опыт, которой они получили в Сирии. При ликвидации последствий ЧП будут использоваться и самые современные роботы, уточнили собеседники «Известий» в военном ведомстве.

Ачинск Пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинском районе Фото: ТАСС/Снимок с видео/Телеканал ОСА

Сейчас в Ачинске развернута специальная ведомственная комиссия во главе с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым. Она начала работу 5 августа в 22:00 мск. По словам собеседников «Известий» в Минобороны, установить причины получится только через несколько дней.

Официальная версия возникновения пожара пока не называется. Расследование начнется после того, как арсенал полностью потушат, а саперы уберут неразорвавшиеся боеприпасы, рассказал «Известиям» бывший начальник вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ситнов.

Раз в пять секунд

Возгорание и последовавший за ним взрыв произошли в 13:00 мск (17:00 по местному времени). Сначала местные жители услышали грохот, а затем увидели большой черный «гриб» над лесом. Дежурные расчеты воинской части сработали оперативно — не допустили моментального распространения огня и обеспечили эвакуацию личного состава в безопасное место. Несмотря на то, что огонь затронул только одну площадку, где хранились взрывчатые вещества, ранения получили уже девять человек, а на территории Ачинского района был введен режим чрезвычайного положения.

— Мы приехали, когда взрывы продолжались с периодичностью раз в пять секунд, — рассказала «Известиям» корреспондент ачинского телеканала ОСА Анна Ахметова. — То подряд несколько небольших, то сильные. Выглядели они, как фейерверки — снопы искр во все стороны. Ударные волны шатали нашу машину. Скорая помощь забирала людей с обочин дорог, но мы видели только одного пострадавшего — у въезда в Ачинск, у него вся голова была в крови. Из близлежащей Каменки людей уносили на руках — видимо, помогали выбираться тем, кто не мог сам, или тем, кому стало плохо. Было очень страшно — осколки разлетались на несколько километров.

Ачинск Взрыв на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Фото: ТАСС/Снимок с видео/Дмитрий Скворцов

В деревне Ключи, которая расположена недалеко от складов, взрывом вынесло двери и окна в домах. На въезде в Ачинск со стороны Назарово образовалась большая пробка. По словам горожан, местное управление МЧС разослало жителям СМС-сообщения о том, что в поселке Каменка произошел взрыв в военной части. Вскоре спасатели открыли горячую линию — по телефону можно уточнить информацию о местах расположения пунктов временного размещения, а также получить помощь психологов.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС сообщили, что эвакуируются населенные пункты Каменка, Заворка, Малый Улуй и Ключи. Пункты временного размещения открыты в школах соседних деревень. Источник ТАСС уточнил, что эвакуировать планируется 16,5 тыс. человек. Однако некоторые жители, не дожидаясь команды, решили спасаться своими силами.

— Таких пробок в нашем маленьком городе не было никогда, — рассказал «Известиям» житель центрального района Ачинска Родион Саенко. — И гром всё гремит и гремит.

Ачинск Эвакуация жителей Фото: REUTERS/Dmitry Dub

По словам жительницы Ачинска Нины Ивановой, когда начались взрывы, все организации в городе закрылись, а сотрудники отправились домой собирать семьи для эвакуации. Руководство крупных учреждений решило вывезти все тракторы и КамАЗы за город, чтобы не пострадала техника.

— Машины скорой помощи сновали туда-сюда, — рассказала она «Известиям». — Пожарные заправляются в ближайших колодцах по всему городу. Жителей в нашем городе примерно 125 тыс., все практически друг друга знают, поэтому информация расходится быстро.

Взрывы были слышны даже намного севернее Ачинска, отметила она. Например, в селе Лапшиха, которое находится в 23 км от города — местные жители приняли разрывы боеприпасов за приближающуюся грозу.

Есть еще порох

Эпицентром возгорания стало хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, заявили «Известиям» в Минобороны.

— Ачинский арсенал довольно крупный. До 2003 года напрямую подчинялся главному ракетно-артиллерийскому управлению, сейчас его передали военному округу, — рассказал «Известиям» Анатолий Ситнов. — Подобные склады оборудуются по единому принципу. Они обваловываются — насыпается земляной вал вровень с крышей здания, где хранятся боеприпасы, чтобы при возгорании хранилища взрывная волна не могла детонировать остальные взрывчатые вещества.

Официальное название пострадавшего объекта — Арсенал ракетного и артиллерийского вооружения объединенного стратегического командования «Центральный военный округ» или войсковая часть 58661-49. Арсенал является филиалом Базы комплексного хранения Центрального военного округа (она же войсковая часть 58661).

Ачинск Дым от пожара в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинском районе Фото: ТАСС/Снимок с видео/Телеканал ОСА

Этой базе подчиняются несколько десятков складов, на которых хранятся не только боеприпасы, но и различные запчасти, материалы для строительства дорог, топографические карты и даже телевизоры, проигрыватели и другая мультимедийная техника. Филиалы войсковой части 58661 есть в Екатеринбурге, Новосибирске, Омске и Иркутске, а также в поселке городского типа Мирный и ряде других населенных пунктов Центрального военного округа.

Ачинский филиал

Раньше в Ачинске размещались склады, где хранились инженерные боеприпасы (мины, заряды взрывчатки и детонаторы), а также ракеты боевой авиации и средств ПВО. В настоящее время склад перестроен в многофункциональное хранилище — теперь здесь хранятся снаряды для танков и самоходных артиллерийских установок.

Как рассказали «Известиям» несколько источников в ЦВО, модернизация склада в Ачинске началась еще в 2016 году. Часть неиспользовавшихся объектов было решено разобрать. В настоящее время в арсенале боеприпасы под открытым небом не хранятся — всё имущество находится на специальных складах, которые построены в соответствии с последними требованиями безопасности. Например, расстояние между площадками составляет более 100 м, а к каждому их них ведет отдельная подъездная дорога и железнодорожные пути.

Ачинск Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов Фото: РИА Новости/Ольга Халманова

При каждом таком арсенале есть пожарные команды, в распоряжении которых имеется специальная техника. Пока идут мощные взрывы, нужно выжидать, пояснил Анатолий Ситнов. Тушение начинается после того, как спадет их интенсивность — специальные бронированные машины на базе танков локализуют последние очаги пожара.

По словам источников «Известий» в Минобороны, сейчас к работам на месте ЧП активно привлекается пожарный танк. Эти машины построены на шасси Т-55. Их задача — тушение пожаров на складах ракетно-артиллерийских боеприпасов. Вместо башен на таких танках устанавливаются специальные резервуары — бак для пенообразователя и цистерна для воды. Также машина оборудована бульдозерным отвалом — он нужен, чтобы сносить горящие объекты.

Над текстом работали Алексей Рамм, Елена Сидоренко, Алексей Козаченко и Богдан Степовой