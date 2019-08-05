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Более 3 тыс. человек эвакуировали в Красноярском крае из-за взрывов в воинской части

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Из пяти населенных пунктов и детского лагеря в Ачинском районе Красноярского края эвакуировали более 3 тыс. человек в связи с ЧП на территории артиллерийского склада в селе Каменка, где произошли взрывы и пожар. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Эвакуация проводится из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый Бор и детского лагеря «Сокол». Всего эвакуированы 3163 человека», — отметили в ведомстве.

При этом губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что число эвакуированных из зоны возможного поражения при взрывах боеприпасов должно составить порядка 6 тыс. человек. Кроме того, он не исключил, что зона поражения может увеличиться.

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе произошел 5 августа. После него начались взрывы. По данным СМИ, на складе может находиться до 40 тыс. снарядов. На ликвидацию огня были направлены два специализированных пожарных поезда. Кроме того, на место инцидента вылетел глава региона Александр Усс.

Источники в медицинских кругах сообщали о семи пострадавших при пожаре. По их словам, двое из них — военные, один — ребенок.

Министр обороны России Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова на место пожара. Вместе с Булгаковым в Красноярский край направилась группа специалистов штаба материально-технического обеспечения.

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