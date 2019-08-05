В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов

Личный состав склада боеприпасов в Красноярском крае, где началось возгорание снарядов, эвакуирован. Об этом сообщили в Минобороны.

К тушению возгорания привлечена пожарная бронетехника, передает ТАСС.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в радиусе 20 км от горящего склада начата экстренная эвакуация населения, пишет «РИА Новости».

Администрация Ачинска заявила, что взрывная волна докатывается до города, но угрозы населению нет. Жителей города попросили соблюдать спокойствие.

Мэр Ачинска Илай Ахметов рассказал ТАСС, что людей, эвакуированных из района пожара, разместят как в городе, так и в районе. Сейчас администрация прорабатывает вопрос мобилизации транспорта и проверяет наличие мест в больницах.

Пожар с последовавшим за ним взрывом произошел ранее 5 августа. На место происшествия выехали пожарные и оперативная группа единой дежурной диспетчерской службы, а также автобусы для эвакуации жителей близлежащей деревни Каменка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщил источник.