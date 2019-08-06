Жителей Ачинска призвали не ходить в зону риска

Мэр Ачинска Илай Ахметов напомнил о сохранении режима ЧС и призвал местных жителей не посещать зону возможного риска. Об этом заявил 6 августа на заседании оперативного штаба.

«Сейчас мы наблюдаем самопроизвольный возврат людей в город, который предотвратить мы не можем, но предупредить обязаны!», — цитирует его агентство ТАСС.

Также градоначальник предупредил о возможных провокациях со стороны «различных наглецов» и попросил о подобных случаях сообщать в правоохранительные органы.

5 августа в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе (Красноярский край) произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов. По предварительным данным, там может находиться до 40 тыс. снарядов.

На территории района был введен режим ЧС. На место происшествия с группой специалистов прибыл замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков. В район переброшены саперы, пожарные, спецтехника и новейшие роботы для тушения пожара и разминирования снарядов. К настоящему моменту взрывы на складе боеприпасов прекратились.

В радиусе 20 км была объявлена эвакуация, жители Ачинска и близлежащих деревень доставлены в пункты временного размещения. Организована охрана имущеcтва. Спасатели обследуют эвакуированные села.

Пострадали 12 человек, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.