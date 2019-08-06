Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратились

Взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае прекратились. Об этом во вторник, 6 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.

«Звуки взрывов начали утихать утром. Сейчас — совсем тишина», — цитирует агентство представителя городской администрации.

5 августа в хранилище пороховых зарядов под Ачинском произошло возгорание, после чего начались взрывы.

Инцидент привел к эвакуации жителей из близлежащих деревень и самого города. К утру 6 августа были эвакуированы почти четыре тысячи жителей Ачинcка.

Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках.

В Красноярском крае организована охрана имущеcтва эвакуированных граждан и охрана общеcтвенного порядка.