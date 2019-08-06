Прямой эфир

Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратились

0
Фото: REUTERS/Dmitry Dub
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае прекратились. Об этом во вторник, 6 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.

Эпицентр внимания: под Ачинск перебрасывают дополнительные силы саперов
Установить причины ЧП на военной базе удастся только через несколько дней

«Звуки взрывов начали утихать утром. Сейчас — совсем тишина», — цитирует агентство представителя городской администрации.

5 августа в хранилище пороховых зарядов под Ачинском произошло возгорание, после чего начались взрывы.

Инцидент привел к эвакуации жителей из близлежащих деревень и самого города. К утру 6 августа были эвакуированы почти четыре тысячи жителей Ачинcка.

Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках.

В Красноярском крае организована охрана имущеcтва эвакуированных граждан и охрана общеcтвенного порядка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Для тушения арсенала в Ачинский район перебрасывают саперов и роботов
Пожарные начнут тушение склада под Ачинском после прекращения взрывов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017