Диетолог назвала главный продукт для мозга

Для поддержания работоспособности мозга в первую очередь необходима вода, рассказала «Известиям» член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко.

«Наш организм состоит на 60%-85% из воды, а мозг — более чем на 90%, поэтому недостаток воды в первую очередь сказывается на состоянии и функциях мозга», — сказала врач.

Для хорошей работы мозга необходимо его нормальное кровоснабжение, а следовательно здоровые сосуды.

Для сосудов подойдут омега-3 жирные кислоты, которые есть в жирных сортах рыбы, в растительных маслах и орехах.

Также мозговому кровообращению способствуют витамин C и минеральные вещества, такие как натрий, магний, цинк, медь, железо, йод и другие. Все они содержатся в овощах и фруктах.

«Для ускорения проводимости в нервных окончаниях и улучшения снабжения мозга кислородом необходимы витамины группы В», — подчеркнула Денисенко.

По ее словам, их нужно искать в дрожжах, злаках, хлебе грубого помола, сухофруктах, орехах и бобовых, печени, почках, говядине, баранине, яичном желтке и молоке.

Врач опровергла устойчивое мнение, согласно которому нервные клетки не восстанавливаются. «Для обновления клеток мозга и нормального его функционирования крайне необходимы незаменимые аминокислоты, и в первую очередь — триптофан, фенилаланин и лейцин», — сказала диетолог.

Эти аминокислоты содержатся в овощах, зелени, фруктах, орехах, молоке и мясе, заключила специалист.

Ранее в сентябре сообщалось, что к вредной пище, в том числе, для мозга относится жареная еда, красное мясо, жирные молочные продукты из цельного молока, полуфабрикаты и соль.