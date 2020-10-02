Власти Москвы рекомендовали переводить на удаленку до 50% сотрудников

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о переводе 30% сотрудников на удаленную работу с 5 октября касается офисных работников. При этом столичные власти рекомендуют переводить на удаленную работу до 50% сотрудников. Граждане, работающие на промышленных, торговых и сервисных предприятиях, могут работать в обычном режиме, рассказал 2 октября заммэра столицы Владимир Ефимов.

Он отметил, что промышленность Москвы не пострадает из-за нововведения.

«Речь идет именно об офисных работниках. Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа», — цитирует Ефимова «РИА Новости».

Заместитель мэра также сообщил, что власти рекомендуют предприятиям, которые имеют такую возможность, перевести на удаленный режим 50% сотрудников. Однако обязательная мера — не менее 30%.

Накануне Сергей Собянин издал указ о введении удаленки для 30% сотрудников московских компаний с 5 по 28 октября в связи с распространением коронавируса. В первую очередь отправить на дистанционную работу должны сотрудников старше 65 лет, а также граждан с заболеваниями, перечень которых ранее был определен департаментом здравоохранения Москвы.

Мэр отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве уже находится на грани критичной, так как за последние несколько недель число заболевших значительно возросло.

По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, рост заболеваемости во многом связан с тем, что люди «расслабились» и перестали носить медицинские маски и следить за чистотой рук.

28 сентября Собянин также рекомендовал москвичам старше 65 лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.