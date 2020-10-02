Проценко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Главный врач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко объяснил, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в столице.

Он отметил, что к этому привело множество факторов. Прежде всего то, что люди «расслабились» и перестали носить медицинские маски и соблюдать строгую гигиену рук. Кроме того, в практику вернулись «обнимашки» и рукопожатия, которые приводят к нарушению социальной дистанции и увеличивают риск инфицирования.

Также Проценко обратил внимание на то, что дети вернулись в школы, сотрудники вернулись на рабочие места после удаленки.

«Всё это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали», — сказал он в беседе с «РИА Новости» в четверг, 1 октября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число госпитализированных с COVID-19 пациентов в столице увеличилось вдвое по сравнению с показателями прошлой недели.

Градоначальник отметил, что в городских больницах растет число тяжелых больных инфекцией и пациентов с COVID-19 на ИВЛ. По его словам, ситуация в Москве с распространением коронавируса сложная, и не стоит ее упрощать.