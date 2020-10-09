Танцы в темноте: у фавипиравира нашли новые побочные эффекты

Фармакологи проанализировали данные о безопасности фавипиравира и средств на его основе, применяемых для лечения коронавируса. Выяснилось, что в инструкции к японскому препарату «Авиган» сказано о вероятности моторных нарушений у пациентов: синдромов ночного хождения и быстрого бега, а также повышенного риска падений. Эксперты считают, что это может быть связано с воздействием лекарства на центральную нервную систему. В Росздравнадзор данных о подобных нежелательных эффектах пока не поступало, сообщили «Известиям» в ведомстве. Но при необходимости в инструкции по применению российских «Коронавира» и «Арепливира» могут внести изменения, добавили чиновники.

Профиль опасности

Документ с детальным анализом известных на сегодня данных о побочных эффектах препарата опубликовал Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 «ФармаCOVID» на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. Помимо уже известной информации о вероятности патологий плода, в бумагах сказано о том, что при приеме противовирусного средства возможны двигательные нарушения.

«Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например моторных нарушений и падений», — сказано в документе.

Впервые фавипиравир был зарегистрирован в Японии в 2014 году как резервное средство для лечения атипичного гриппа, и вплоть до середины 2020 года он не имел широкомасштабного применения в какой-либо стране, сообщил «Известиям» врач, фармаколог, доцент факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрий Киселев. С этим связана скудность информации о его безопасности. Предупреждение же о новых побочных эффектах появилось в инструкции к японскому препарату «Авиган» с действующим веществом фавипиравир.

— Указывается на возможность двигательных нарушений и повышение риска падений. Впрочем, там же уточняется, что причинно-следственная связь этих явлений с приемом фавипиравира еще не подтверждена, — пояснил специалист. — Есть также данные о риске нарушений развития плода, в связи с чем и японские, и российские органы здравоохранения внесли в инструкции строгое предупреждение: необходим тест на беременность до начала терапии и после ее окончания. В ходе лечения и в течение одного месяца после его окончания обязательна эффективная контрацепция. Помимо действия на плод, фавипиравир нарушает формирование сперматозоидов, поэтому барьерная контрацепция обязательна и для мужчин. Многие пациенты получают повышение концентрации мочевой кислоты в крови, что опасно для больных подагрой. Нередко также происходит повышение уровней печеночных ферментов.

Если же говорить о том, какие конкретно моторные нарушения имеются в виду, то перевод инструкции к фавипиравиру с сайта PMDA (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency — независимое административное учреждение, ответственное за обеспечение безопасности, эффективности и качества фармацевтических препаратов и медицинских изделий в Японии. — «Известия») свидетельствует, что, «хотя причинно-следственная связь остается неизвестна, при заболевании гриппом может наблюдаться ненормальное поведение (внезапный бег, ночные блуждания и так далее), что может привести к травматизму». Специалисты поясняют, что речь идет о синдромах, когда у пациентов наблюдается внезапная неосознанная мышечная активность.

И яд, и лекарство

Предупреждение в японской инструкции «Авигана» основано на научных данных о применении противовирусных средств при гриппе, отметил Юрий Киселев.

Однако именно препараты такого типа, как фавипиравир, могут способствовать самым разным нарушениями в работе организма, считают ученые. Такое действительно вполне возможно, поскольку препарат, подавляя вирусную РНК, оказывает воздействие и на РНК клеток человека, сообщил в разговоре с «Известиями» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Поэтому лекарство может негативно влиять на работу центральной нервной системы. А это, в свою очередь, приводит к повышенному риску падений и другим нежелательным эффектам.

— По сути, фавипиравир — это яд, поэтому его не стали массово применять против вируса гриппа, — отметил Павел Волчков. — Это препарат для применения в экстремальных ситуациях. Например, для больных с высокой вирусной нагрузкой, то есть с большим объемом поражения тканей. В этом случае положительный эффект может быть выше, чем возможная токсичность препарата.

Применение же фавипиравира для легких и среднетяжелых форм, как это прописано в инструкциях к разрешенным отечественным «Коронавиру» и «Арепливиру», неоправданно, уверен Павел Волчков.

Какие ваши доказательства

Ученые подчеркивают, что производители до сих пор не опубликовали ни одного развернутого научного исследования, подтверждающего эффективность препарата против SARS‑CoV-2. Вместо публикаций в рецензируемых изданиях японская компания-разработчик Fujifilm Toyama Chemical выпустила пресс-релиз. В нем сказано, что больные, принимавшие фавипиравир, выписывались из больницы в среднем через 11,9 дня, а те, кто получал плацебо — через 14,7 дня.

Эти данные практически ничего не говорят об эффективности препарата, считает доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

— Меня эта информация абсолютно не впечатляет. Продолжительность заболевания что двенадцать, что четырнадцать дней — для меня одно и то же. Получается, что за сумму в 20–25 тыс. рублей вы платите за сокращение лечения на два дня. И при этом нет данных о снижении смертности: уменьшает этот препарат ее или нет, — пояснил ученый. — Кроме того, как сообщено в прессе, компания Fujifilm Toyama Chemical в сентябрьских публикациях и выступает как разработчик, и сама проводит испытания, а это не очень правильно. Клинические исследования должны быть независимыми, чтобы провести их объективно.

В самой компании Fujifilm Toyama Chemical на вопрос «Известий» о том, когда же все-таки будут опубликованы полноценные научные исследования об эффективности и безопасности фавипиравира, ответили, что «на данный момент компания еще не решила, будет ли она публично раскрывать результаты детального анализа».

Лекарства под надзором

5 августа 2020 года было объявлено об успешном завершении многоцентрового открытого рандомизированного исследования эффективности и безопасности препарата, сообщили «Известиям» в компании «Р-Фарм», которая производит «Коронавир» (на основе фавипиравира). Результаты промежуточного анализа опубликованы в российском научном журнале «Медицинский оппонент», публикация полного исследования ожидается в ближайшее время в одном из авторитетных международных научных изданий. Компания «Промомед», которая производит «Арепливир» (на основе фавипиравира), разместила краткий отчет о клинических испытаниях на своем сайте. По кратким данным, эти препараты вылечивают за шесть-восемь, а не двенадцать дней.

«Известия» направили запросы в Минздрав, Роспотребназор, оперативный штаб РФ и оперштаб Москвы с просьбой пояснить, были ли у российских пациентов зафиксированы побочные эффекты, связанные с моторными нарушениями. Там оперативно не ответили на запрос. В Роспотребнадзоре «Известия» перенаправили в Росздравнадзор.

— В настоящее время, согласно сведениям базы данных «Фармаконадзор 2.0» (автоматизированной информационной системы Росздравнадзора), извещений о развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения, не поступало, — ответили «Известиям» в ведомстве.

Однако чиновники уделяют особое внимание мониторингу безопасности данных лекарственных препаратов, добавили там. При необходимости изменить инструкции по медицинскому применению это будет сделано в соответствии с действующим законодательством, заключили в Росздравнадзоре.

17 сентября Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием фавипиравир. Ранее их применяли только для лечения пациентов в стационарах.