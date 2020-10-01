Москвичей оштрафовали на 262 тыс. рублей за отсутствие данных о COVID-19 после заграницы

Штрафы на общую сумму в 262,5 тыс. рублей получили 18 москвичей за непредставление сведений о результатах анализов на COVID-19 после прилета из заграницы. Об этом в четверг, 1 октября, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотренадзора.

Отмечается, что всего с 1 августа по сегодняшний день за рубежом побывали более 189 тыс. москвичей. Специалисты ведомства при сверке анкет, заполненных на борту самолетов, с данными ЕПГУ, выяснили, что порядка 2% путешествовавших жителей столицы не внесли результаты тестирования в течение трех дней после прилета. За подобные правонарушения гражданам грозит штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Штраф будет увеличен до 300 тыс. рублей, если действие граждан привели к причинению вреда здоровью других людей

Столичное управление службы направило гражданам свыше 1,7 тыс. уведомлений о явке для составления административного протокола. Всего было составлено более 1,1 тыс. таких документов.

«Решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 642 граждан направлены в районные суды. По результатам рассмотренных дел 18 гражданам присуждены административные штрафы на сумму 262,5 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний», — уточнили в Роспотребназдоре.

31 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова своим постановлением обязала россиян, прилетающих на родину из-за границы, заполнить анкету на портале госуслуг. Анкету рекомендуется заполнить при покупке билета, но не позднее регистрации на рейс. Разметить на портале результаты тестов на коронавирус необходимо в течение трех дней со дня прибытия. В сентябре Попова обязала россиян, прибывших на самолете из-за рубежа, находиться на изоляции дома, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус.

О первом штрафе, назначенном за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг, в ведомстве сообщили в начале сентября. Решение вынес Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга. Гражданина, прилетевшего в Россию, привлекли к административной ответственности за просрочку размещения данных теста на наличие инфекции. Мужчина оплатит штраф в 15 тыс. рублей.

В России с начала пандемии зафиксировано 1 176 286 подтвержденных случаев коронавируса, скончались 20 722 человек, выздоровели 958 257 пациентов.

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