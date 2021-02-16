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Вход запрещен: РКН в 2020-м ограничил доступ к 981 странице о COVID-19

Реальное количество фейков только за первые месяцы 2021 года исчисляется тысячами, полагают специалисты
Фото: Depositphotos
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Вход запрещен: РКН в 2020-м ограничил доступ к 981 странице о COVID-19
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2021-02-16 09:43:26
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В 2020 году по требованию Генпрокуратуры был ограничен доступ к 981 интернет-странице, которые содержали ложные сведения о коронавирусе, сообщили «Известиям» в пресс-служке Роскомнадзора. Там также зафиксировали положительную тенденцию, поскольку в 2021 году таких страниц было всего шесть. Впрочем, реальное число фейков о COVID-19 исчисляется в тысячах только за первые месяцы 2021 года, считают специалисты. По их мнению, необходима более скрупулезная работа с населением в соцсетях. В них «Известия» заверили, что борются с подобным контентом. На опасность распространения фейков о COVID-19 также указали в Совфеде и Госдуме.

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Тысяча фейков

В 2020 году Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к 981 интернет-странице, содержавшим недостоверные сведения о COVID-19, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. При этом в 2021 году отмечается тенденция к уменьшению количества информации, которая вводит в заблуждение по теме коронавируса.

— В 2021 году на основании требований Генпрокуратуры РФ был ограничен доступ к шести интернет-страницам с недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой под видом достоверных сведений, касающейся темы коронавирусной инфекции (COVID-19), — пояснили в пресс-службе РКН.

Основными темами фейков стали вакцинация, сведения о происхождении коронавируса и его распространении, а также ложные статистические данные о заболевших и умерших, добавили в ведомстве.

Вход запрещен
вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Рост количества недостоверных материалов о COVID-19 замедлился, поскольку регионы постепенно снимают ограничения, а актуальность темы пропадает, рассказала «Известиям» член комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. При этом, по ее мнению, на самом деле подобной информации значительно больше.

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— Мы теперь отделяем фейки о коронавирусе от фейков о вакцинации. С 10 января по сегодняшний день 3781 фейк о вакцине и 2687 по COVID-19. Если говорить о вакцинации, то это «конспирологические бредни», очень много откровенного вранья. Это не имеет никакого отношения к процессу, — отметила эксперт.

Она добавила, что для распространения ложной информации о коронавирусе используются те же самые сообщества в соцсетях, в которых ранее появлялись призывы к участию в несанкционированных митингах. Нужна более плотная работа с населением, особенно в сегменте социальных сетей, полагает специалист. Ранее «Известия» сообщали о том, что Роскомнадзор ограничил доступ почти к 2,5 тыс. материалов о несанкционированных акциях 23 и 31 января. Там отмечали, что речь шла о призывах к участию и недостоверном количестве погибших и пострадавших.

Опасные материалы

Сами соцсети заверили «Известия» в активной борьбе с недостоверным контентом. Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила о снижении количества фейков по коронавирусу.

Вход запрещен
«ВКонтакте»
Фото: пресс-служба «ВКонтакте»
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— Наша команда модерации на постоянной основе ведет мониторинг и блокирует пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки однотипной информации. Мы ограничиваем доступ к информации, которая вводит в заблуждение, в том числе и по теме коронавируса и вакцинации, — отметили в соцсети.

В «Одноклассниках» сообщили, что с самого начала пандемии начали продвигать среди пользователей достоверные материалы от Роспотребнадзора. Среди таких сведений — меры профилактики, список симптомов, различные памятки о коронавирусе, а также актуальные сводки о текущей ситуации.

— В ноябре 2020 года мы возобновили работу специальной ленты с новостями о COVID-19 из достоверных источников, которую впервые запустили в марте того года. В ленту попадают новости из 150 федеральных и региональных СМИ на тему коронавируса, а также материалы из официальных источников, — рассказали «Известиям» в соцсети.

Тем не менее распространение фейковой информации все еще остается значительным, считает член комитета Совфеда по социальной политике, кандидат медицинских наук Владимир Круглый. Он также отметил, что антипрививочная кампания проводилась задолго до пандемии, однако в 2020 году ее интенсивность возросла.

Вход запрещен
блокировка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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— Изо дня в день целенаправленно распространяется ложь. Некоторые пишут, что организации здравоохранения ставят целью уничтожить население, это эксперименты, то есть призывают рассматривать вакцинацию не как благо, не как достижение науки, не как способ победы над пандемией, а как средство, направленное против людей, — рассказал сенатор.

При этом он отметил, что многие верят таким публикациям и не прививаются, что мешает достижению у россиян коллективного иммунитета. Об опасности распространения фейков «Известиям» рассказал и первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

— Фейки создают искаженное представление в головах людей. По вакцинации все время пишут недостоверную информацию. Люди из-за этого считают, что это какое-то чипирование, думают, что это вредно, — пояснил парламентарий.

Он также добавил, что распространение ложной информации способно нанести существенный ущерб здоровью человека, и призвал к более активному пресечению фейков о COVID-19.

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