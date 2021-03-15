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Достойный выход: как справиться с кибербуллингом

Прекратить травлю в Сети сложно не только подросткам, но и их родителям
Фото: Depositphotos
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Достойный выход: как справиться с кибербуллингом
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2021-03-12 17:45:18
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В Якутии в отношении 16-летней школьницы возбуждены уголовные дела о вымогательстве: она требовала деньги у подростков и их родителей за удаление оскорбительных постов. Проблема такого рода киберагрессии совсем не нова с той или иной формой травли в Сети сталкивается большинство подростков. Справиться с буллингом в Сети сложно не только жертвам нападок, но и их родителям, которые зачастую не могут понять, что происходит с ребенком. Подробности — в материале «Известий».

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В начале года в полицию Якутска обратились родители трех детей с жалобами на сообщество в одной из социальных сетей, где были размещены оскорбительные посты с фотографиями детей.

— Инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних управления полиции Якутска в ходе проведенной процессуальной проверки установили достаточно оснований для возбуждения трех уголовных дел о вымогательстве. Информация, изложенная в постах под фотографиями детей, является недостоверной, оскорбляющей их честь и достоинство, а также может повлечь за собой другие негативные последствия. Вместе с тем размещенные под оскорбительными постами комментарии подписчиков данного сообщества имеют признаки травли, — сообщили в МВД по Республике Саха (Якутия).

Кроме того, правоохранительными органами также было установлено, что администратор сообщества вымогала деньги в размере до 500 рублей за удаление постов со страницы группы.

Достойный выход
полиция
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Полицейские установили личность администратора сообщества. Им оказалась 16-летняя старшеклассница одной из городских школ. В настоящее время подразделением по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Якутское» подготавливается материал для направления в Роскомнадзор для принятия данным ведомством мер по блокированию данного сообщества в социальной сети, — добавили в ведомстве.

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Просто пожаловаться

С травлей в той или иной форме сталкивались 72% подростков, рассказала «Известиям» директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В то же время 29% подростков, как свидетельствуют результаты исследования среди 1116-летних, воспринимают кибербуллинг как норму.

Тем, кто к нам обращается в связи с этой проблемой, мы всегда рекомендуем писать заявление в полицию и добиваться наказания для тех лиц, которые занимаются травлей, издевательством, преследованием, а также распространением клеветы или сведений, порочащих честь и достоинство человека, говорит она. К сожалению, зачастую расследование таких дел затягивается на очень длительный период времени. При этом жертве часто требуется и психологическая помощь, а иногда даже смена места жительства.

За 2019-2020 годы лига получила примерно 18 тыс. обращений в связи с фактами кибербуллинга в соцсетях, отмечает Мизулина. Лидерами же по наличию такого «хейта» являются Instagram, TikTok и Twitter.

Достойный выход
tiktok
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Мы считаем, что необходимо реформировать законодательство по этой части. Также нужно модернизировать систему борьбы с такими преступлениями, для того чтобы у правоохранительных органов был больший набор инструментов, особенно когда речь идет о кибербуллинге в отношении детей. Кроме того, мы всегда обращаем внимание самих платформ на эту проблему, — рассказывает Мизулина. — Например, тот же Instagram признает, что на их платформе это носит колоссальный масштаб, и пытается усовершенствовать механизмы по борьбе с этим. Там, в частности, был добавлен ряд новых функций, в том числе и модерация личных сообщений, если в них содержится тот или иной вид хейта. Мы приветствуем эти начинания и также всегда рекомендуем людям жаловаться в администрацию соцсетей или мессенджеров, если они столкнулись с такой проблемой.

Соцсети в свою очередь стараются достаточно быстро удалить такого рода контент, сообщил «Известиям» глава агентства «Социальные сети» Денис Терехов.

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Если вам кажется, что кто-то вас оскорбил или какой-то контент вы считаете неприемлемым, то вы просто можете пожаловаться на это сообщение. Для того чтобы что-то удалить, нет необходимости вступать в длительные препирательства и уж тем более платить администраторам каких-то групп, — отметил он. — Необходимо помнить, что соцсети зарабатывают деньги в том числе и на рекламе, поэтому им проще удалить что-то даже порой невинное, чем разбираться, действительно ли пост является оскорбительным или нет.

Возрастные сложности

По каким признакам родители могут догадаться о том, что их ребенок столкнулся с интернет-травлей? Согласно ряду исследований, жертвы кибербуллинга и киберагрессии, как правило, переживают стыд, страх, беспомощность, вину во многом из-за того, что они не могут справиться со сложившейся ситуацией самостоятельно, отметил в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук РАНХиГС, кандидат психологических наук Кирилл Хломов.

Достойный выход
родители
Фото: Depositphotos

Надо понимать, что только около четверти девочек и порядка 13% мальчиков обращаются за помощью к родителям в подобных ситуациях, говорит он. Мальчики чаще девочек обращаются за помощью к администраторам сайта или к друзьям. Соответственно, девочки больше готовы доверять семье и в меньшей степени обращаются за помощью к одноклассникам либо к администрации сайта или модераторам.

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Распознать, что ребенок стал жертвой кибербуллинга, бывает совсем не просто, признает Хломов. Особенно сложно в этом вопросе приходится родителям подростков.

— В этом возрасте вот какая сложность. С одной стороны, ребенок может напрягаться и беспокоиться просто от приближения к своему личному пространству взрослого, потому что одна из его задач — иметь отдельную от родителей жизнь, где он может самостоятельно регулировать свои отношения и осваивать социальные навыки. Например, самостоятельно защищать себя в сложных ситуациях, в том числе обращаясь за помощью, при этом выбирая, к кому и за какой. Этот навык важен и часто формируется в условиях столкновения с какими-то жизненными неприятностями. Необходимо помнить, что, если подросток сталкивается с трудностями и обращается за помощью, тогда он сам себя может не воспринимать как взрослого, который может справиться с проблемой самостоятельно, — подчеркивает Кирилл Хломов.

Родители в свою очередь могут обратить внимание на то, что при попытке приблизиться к ребенку, расспросить, как у него дела, нет ли каких-то трудностей, он может закрываться, пугаться или даже злиться.

Достойный выход
девушка
Фото: Depositphotos
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Косвенно эти признаки могут указывать на неблагополучную ситуацию, но также они могут указывать и на то, что сейчас в отношениях между родителем и ребенком происходит сепарация. В этом как раз и состоит сложность распознавания ситуации, — заключил он.

В любом случае, если поведение ребенка вдруг резко меняется, родителям необходимо поговорить с ним, уверена детский психолог Елена Клюева.

Не допрашивать, а доверительно поговорить о том, что случилось, показать подростку, что, что бы он ни рассказал, родители будут за него и на его стороне. Когда ребенок чувствует, что родители его поддерживают, он, как правило, обо всем рассказывает, — отметила она в разговоре с «Известиями».

Впрочем, не стоит забывать, что проблемы так называемого буллинга была всегда.

Достойный выход
буллинг
Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank May

— Травля — это коллективное действие, такая болезнь общества, просто интернет стал доступным и относительно безопасным (для тех, кто травит, особенно анонимно) способом выяснения отношений, причинения боли. Это просто перетекло в новый формат, — напоминает психолог.

Уголовное дело

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Но, несмотря на кажущуюся безнаказанность и анонимность, стоит помнить о том, что за кибербуллинг может грозить и уголовная ответственность. Так, за оскорбительные посты вполне возможно придется ответить в суде, отметил в разговоре с «Известиями» адвокат Тимур Маршани.

Распространение порочащих честь и достоинство сведений, а также оскорбления и клевета являются наказуемыми не только с точки зрения закона, но и в порядке гражданского судопроизводства, которое может быть направлено на защиту чести, достоинства и деловой репутации лица, в отношении которого данные действия совершаются, — напоминает адвокат.

Что же касается вымогательства за удаление постов из соцсетей, ответственность за такие действия наступает не в момент совершеннолетия, а с 16-летнего возраста.

Достойный выход
кодекс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— С 16 лет, являясь несовершеннолетним гражданином, данное лицо тем не менее отвечает по всей строгости уголовного закона, — подчеркивает адвокат.

Согласно ст. 163 УК РФ («Вымогательство») такое преступление может наказываться ограничением свободы на срок до четырех лет.

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