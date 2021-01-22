Ушли в онлайн: в России стало меньше убийц и больше аферистов

Данные статистики за минувший год, обнародованные на текущей неделе МВД России, говорят о значительном снижении количества преступлений против личности. В то же время выросло число так называемых удаленных нарушений закона — в первую очередь киберпреступлений. «Известия» вместе с экспертами оценили криминальную обстановку в стране.

Эра милосердия

Общее число нарушений Уголовного кодекса в стране за год выросло незначительно — всего на 1%. Но общая картина преступности изменилась до неузнаваемости. С одной стороны, в России существенно сократилось количество насильственных преступлений, с другой — зафиксировано на 73,4% больше правонарушений с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Именно за счет этой категории и произошло увеличение общего числа преступлений.

О том, что в стране стало безопаснее, говорит уменьшение числа убийств (на 3,2%) и нанесения тяжких увечий (6,7%).

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— Количество граждан, погибших от преступных посягательств, сократилось на 5,2%. Число лиц, которым причинен тяжкий вред здоровью, — на 6,9%, — пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Почти на четверть сократилось число разбойных нападений (21,7%) и квартирных краж (22,6%). Заметно поубавилось случаев хищений транспорта — на 27,1%. Принесла свои плоды эффективная профилактическая работа с несовершеннолетними — число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 9,1%. Любопытно, что, вопреки скептическим прогнозам, в условиях пандемии россияне не бросились «творить беспредел», заправившись от тоски спиртным. Напротив, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 2,5%, а в состоянии наркотического — на 14,7%.

Не случилось и всплеска бытового «терроризма», которого небезосновательно опасались специалисты: преступлений в семейно-бытовой сфере зафиксировано почти на 10% меньше, чем годом ранее. Ограничительные меры в связи с пандемией положительно отразились и на статистике уличной преступности: уголовно наказуемых деяний в общественных местах было совершено меньше на 10%, на транспорте — на 7,3%.

Коммуникативный диссонанс

Но есть в отчете и тревожные тенденции. Число правонарушений в сфере информационных технологий увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом (на 73,4%). Львиную долю роста дали нарушения, совершенные с помощью интернета и мобильной связи.

Ушли в онлайн Фото: Depositphotos

Специально для «Известий» ситуацию прокомментировал заместитель руководителя Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев.

— В 2020 году на фоне пандемии и самоизоляции самыми популярными схемами интернет-мошенничества стали вишинг, фишинг и скам. Цель преступников — хищение денег, данных банковских карт или персональных данных, которые потом злодеи могут продать.

Автор цитаты Вишинг (англ. vishing, от voice phishing – голосовой фишинг) — способ обмана собеседника по телефону. Самые распространенные сценарии вишинга: «Мама, я в полиции, нужны деньги», «Помогите, я попал в ДТП», «Звонок из банка». Аферисты начали использовать сервисы с возможностью подмены номера, массово рассылают СМС или сообщения в мессенджерах от имени банка или используют автоответчик, который сообщает о проблеме, а уже потом подключает к разговору живого оператора из «колл-центра».

Эксперт рекомендует в случае подозрительного звонка не обсуждать с неизвестными конфиденциальную информацию (коды, пароли и т.п.), вежливо прервать общение и самостоятельно связаться с банком или иной организацией, от имени которой был совершен вызов.

— Подделать входящий номер возможно, а вот перенаправить вас при исходящем звонке — нет, — говорит специалист.

Автор цитаты Фишинг — это создание поддельных сайтов банков, финансовых компаний, онлайн-магазинов и т.д.. Такие сайты используются для кражи данных банковских карт или заражения устройства жертвы вредоносными программами.

По словам Ярослава Каргалева, фишинговые жулики активизируются перед распродажами вроде «черной пятницы». Потребителю следует воздержаться от покупок на малознакомых сайтах и использовать для оплаты отдельную банковскую карту.

Автор цитаты Скам — это вид мошеннических интернет-рассылок и объявлений, обещающих крупное денежное поступление. Для его получения у жертвы требуют ввести данные банковской карты, с которой мошенники и похищают средства.

Схема с доставкой

Одна из самых опасных скам-схем 2020 года получила название «Мамонт» или «Курьер». Аферисты создали сотни клонов сервисов курьерской доставки и привлекали на эти страницы пользователей через материалы на двух популярных площадках бесплатных объявлений.

— Используются «лоты-приманки» — объявления о продаже по намеренно заниженным ценам товаров, рассчитанных на разные целевые аудитории. Это фотоаппараты, игровые приставки, ноутбуки, смартфоны, бензопилы, звуковые системы для автомобилей, швейные машинки, коллекционные вещи, товары для рыбалки, спортивное питание и другие, — говорит Каргалев. — Покупатель, заинтересовавшись выгодным предложением, связывается с «продавцом» во внутреннем чате сервиса. «Продавец» предлагает продолжить обсуждение покупки и доставки товара в одном из популярных мессенджеров — якобы для удобства клиента. На самом деле мошенник умышленно уводит покупателя на стороннюю площадку, чтобы служба безопасности сервиса не могла его отследить и помешать сделке.

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Уже там жулик запрашивает номер телефона и анкетные данные якобы для оформления доставки, затем присылает ссылку на сайт-клон. На фейковой странице заказа уже заполнена вся информация о покупателе, полученная мошенником на предыдущих этапах переписки. От жертвы требуется лишь подтвердить корректность этих данных и ввести данные своей банковской карты . Таким образом, покупатель теряет и деньги, и данные карты, при этом оставаясь без товара. Средний чек одной такой «покупки», по данным GIB, колеблется от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Примечательно, что схема впервые была зафиксирована в России. К настоящему времени ее активно используют мошенники в СНГ и Европе, а недавно случаи такого мошенничества были отмечены и в США.

Болевая точка

Мошенники используют персональные данные людей для оформления кредитов с помощью подложных документов («Известия» писали об одной такой истории). Сегодня для обычных россиян это одна из главных угроз в сфере информационных технологий.

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— Специалисты нашего фонда также подтверждают тенденцию значительного роста числа мошенничеств, особенно телефонных и в интернете, — рассказал «Известиям» Матвей Гончаров, директор Фонда поддержки пострадавших от преступлений. — Особую тревогу вызывает рост обращений из-за незаконного оформления кредитов на граждан, персональные данные которых попадают в руки мошенников. Пока представители банков не видят в этом проблемы, так как с технической точки зрения злоумышленники для входа в личный кабинет используют пароли, полученные от самих пострадавших. Этой же позиции придерживаются и суды, несмотря на тот факт, что Гражданский кодекс прямо говорит, что сделка, совершенная под влиянием заблуждения, признается ничтожной.

Расследование подобных преступлений обычно крайне затруднено, так как используемые мошенниками телефонные номера обычно оформлены на подставных лиц, установить местонахождение которых практически невозможно.

Смешанные чувства

Статистические данные о борьбе с преступностью за 2020 год выглядят вполне соответствующими современным криминологическим тенденциям, считает заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

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— Снижение числа насильственных преступлений против личности обусловлено дальнейшим внедрением систем видеонаблюдения и выявления лиц, находящихся в розыске , — говорит Соловьев. — Кроме того, пандемия коронавируса уменьшила количество людей, пребывающих в общественных местах, что также сократило возможности для применения насилия. Основной заработок мошенников переместился в интернет. Сегодня это Клондайк для любителей легкой наживы. И здесь рост в 73%, думаю, не отражает всего размаха преступной онлайн-деятельности. Преступления в сети довольно латентны, и люди не всегда сразу понимают, что их обманули.

По его мнению, сегодня усилия правоохранительных органов должны быть направлены на широкую разъяснительную работу среди населения. Только так можно ознакомить людей хотя бы с элементарными правилами кибербезопасности.