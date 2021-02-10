Голая правда: россиянка отсудила деньги за фото в купальнике

Жительница Ярославской области отсудила компенсацию за распространение в интернете ее фотографии в купальнике . Неудачный кадр сделал без ее согласия фотограф, работавший на территории аквапарка, где отдыхала истица. Посетительница отказалась выкупить распечатанные снимки, в результате один из них оказался опубликован с провокационным комментарием в группе аквапарка во «ВКонтакте». В результате женщина подверглась травле подписчиков сообщества, поссорилась с мужем и получила выговор от начальства. Можно ли публиковать чужие фото без разрешения и какая ответственность за это грозит — разбирались «Известия».

Неудачный кадр

Как рассказали в Ярославском областном суде, в марте прошлого года женщина отдыхала в аквапарке «Тропический остров» с мужем и маленьким сыном. Пока семья каталась с водных горок, к ним подошел фотограф и сделал несколько снимков. Позже он предложил выкупить распечатанные кадры, но им не понравилась ни один, и они отказались. Сотрудник аквапарка пообещал, что удалит всё снятое в конце рабочей смены.

Однако несколько дней спустя один из снимков появился в группе аквапарка во «ВКонтакте» с насмешливой подписью «Красивая?» Пользователи принялись травить женщину в комментариях, критикуя ее внешние данные и вид в купальнике, а затем злополучный кадр увидели коллеги и родственники.

— В результате у истицы возник конфликт с супругом, который полагал, что фотография была размещена по ее инициативе. Состоялся неприятный разговор с руководителем на работе, — отметили в суде.

Фото: openyar.ru Ярославский аквапарк «Тропический остров»

Женщина направила в «Тропический остров» претензию об урегулировании спора в досудебном порядке, но ее оставили без ответа, хотя спустя сутки фотографию всё же удалили. Тогда она обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в сумме 400 тыс. рублей.

Суд первой инстанции принял решение в пользу истицы, взыскав с аквапарка компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей и 15 тыс. за судебные расходы . Но такой исход не удовлетворил возмущенную женщину, и она подала апелляционную жалобу в областной суд. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, не согласилась с размером взысканной компенсации и увеличила ее размер в три раза.

— Суд пришел к выводу о том, что, хотя изображение и было сделано в публичном месте, именно девушка являлась основным объектом съемки, а следовательно, ответчику было необходимо получить согласие истца на публикацию фотографии в интернете. Доказательств дачи согласия истца на использование своего изображения не представлено, следовательно, ответчиком были нарушены личные нематериальные блага истца, — пояснили в Ярославском областном суде.

На сайте знакомств и надгробной плите

Инциденты, связанные с несанкционированным использованием чужих фотографий, не редкость. Так, жительнице Красноярска пришлось судиться с родственницей, которая без разрешения выложила в соцсети ее шуточную фотографию с мужем и котом. Изображение стало поводом для насмешек. Увидев комментарии, женщина попросила родственницу удалить снимок, но реакции не последовало. Тогда она обратилась в суд и взыскала со своей обидчицы 15 тыс. рублей.

В Белгороде некий молодой человек разместил фото девушки на сайте интимных знакомств, указав ее телефон и отметив, что она занимается проституцией. Потерпевшая обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства , рассказав, что ее семья теперь живет в ожидании позора, а сама она боится, что «страничку» увидит кто-то из знакомых. Суд оценил причиненный ей вред в 300 тыс. рублей.

Голая правда Фото: Depositphotos

Жительница Пермского края Татьяна Ларина дошла до Европейского суда по правам человека: факт нарушения прав случился еще до принятия в 2011 году закона о защите персональных данных и суды в России отказывались принимать решение в ее пользу. Фотографию маленького ребенка Лариной без ее согласия использовали в социальной рекламе о брошенных детях . Снимок был сделан еще 10 лет назад, когда Ларина, работавшая в школе, взяла в поход с учениками-подростками своего двухлетнего сына. После путешествия местный фотограф заснял уставшего ребенка, а затем изображение оказалось в рекламе «Детям нужна семья». Тираж разошелся по всему городу, и у женщины начались проблемы на работе и в семье. Татьяне пришлось убеждать родителей и органы опеки, что она не собиралась бросать сына. По решению ЕСПЧ Ларина получила право на компенсацию в размере €7,5 тыс. (670 тыс. рублей).

А Екатерина Колбасина из Екатеринбурга отсудила у местного фотосалона 30 тыс. рублей за появление ее фотографии в рекламе мастерской надгробий. Снимок она делала для документов при поступлении в университет, а затем ее сестра увидела, что фирма использовала его в качестве выставочного образца для памятника.

Только с разрешения

Фотографировать других людей, как и распространять снимки с их участием, можно только с их разрешения. Это регламентируется статьей 152.1 Гражданского кодекса (ГК) РФ, рассказала «Известиям» юрист Анжелика Матушкина.

Согласно статье, обнародование и дальнейшее использование изображений человека (фотографий, видеозаписей, произведений изобразительного искусства) допускается при его согласии. За детей могут принимать решение их родители или законные представители.

— Такое согласие не требуется только в трех случаях: когда распространение осуществляется в государственных или общественных интересах (например, гражданин пропал без вести или был объявлен в розыск), фотография сделана в общественном месте или на публичном мероприятии и человек не является основным объектом или модель позировала за плату , — отметила Матушкина.

Голая правда Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В случае если человек не давал согласия, но изображение всё же появилось в Сети, он может потребовать немедленного удаления, а при отказе — обратиться с иском в суд. А доказав, что публикация причинила ему моральный вред (например, рассказав о проблемах в жизни и предоставив медицинские справки в случае обращения к врачу), — взыскать с обидчика компенсацию.

— Моральный вред состоит из нравственных или физических страданий. В данном случае мы видим, что женщина пережила стресс, ее отчитал начальник, она поссорилась с мужем. Приведя все эти доводы, она смогла пресечь дальнейшее распространение фотографии и взыскать с аквапарка средства, — сказала юрист.

Адвокат Станислав Дроботов в беседе с «Известиями» добавил, что заявленная истцом сумма ущерба может быть любой. В дальнейшем суд выносит решение, исходя из обстоятельств конфликта и причиненного вреда. Кроме того, ответчик несет риск возмещения судебных расходов — в данном случае аквапарку придется выплатить 15 тыс. рублей, потраченные женщиной на услуги юристов.

Согласие может быть отозвано

В 2015 году правила использования и распространения фотографий с изображением людей разъяснил пленум Верховного суда России. Согласно документу, обнародование снимков, в том числе размещение их самим гражданином в интернете, не дают иным лицам права на свободное использование изображения без получения на то согласия.

«Вместе с тем обстоятельства размещения гражданином своего изображения могут свидетельствовать о выражении таким лицом согласия на дальнейшее использование изображения, например, если это предусмотрено условиями пользования сайтом», — отмечается в постановлении пленума.

Кроме того, допустимо обнародование изображений публичных фигур (то есть занимающих государственную должность или играющих существенную роль в общественной жизни в сфере политики, экономики, искусства и спорта), если оно осуществляется в связи с общественной дискуссией или вызвано публичным интересом к этом человеку.

Голая правда Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Вместе с тем согласие необходимо, если единственной целью обнародования и использования изображения лица является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо извлечение прибыли », — уточняется в документе.

Если граждане участвуют в групповой фотосессии, один из них может обнародовать кадры без предварительного согласия остальных — за исключением случаев, когда изображения содержат информацию о их частной жизни.