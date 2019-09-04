Знакомые все лица: как не стать жертвой фотожуликов

В августе жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина с удивлением узнала, что «умерла» 15 лет назад: на стенде с образцами изображений для могильных памятников в одном из фотосалонов города висела ее фотография в траурной окантовке . Шок, возмущение — теперь девушка готовит иск на кругленькую сумму. Тем временем фотограф из Сургута Михаил Батенев судится с лейблом Тимати BlackStar: команда использовала сделанный им снимок для обложки нового сингла, но предупредить автора почему-то не посчитала нужным . О том, что делать, если твою фотографию используют без разрешения, да еще и в рекламных целях, что делают соцсети с нашими снимками, — читайте в материале «Известий».

Модель похоронного бизнеса

Восемь лет назад Екатерина Колбасина училась в Уральском архитектурно-художественном университете. Забежала в фотосалон неподалеку — надо было сделать несколько фотографий для документов. Фотографии ей не понравились, но снимки всё же забрала и думать про этот эпизод забыла (в конце концов рядовое событие, не фотосессия в дворцовых интерьерах). Каково же было удивление сестры девушки Дарьи, когда этим летом она зашла в один из фотосалонов распечатать снимки и заметила фотографию Кати в траурном овале на стенде ритуальных услуг. Правда, звали ее «Яна Евгеньевна Мешавкина», а «умерла» она еще в 2004-м, не прожив и семи лет .

Узнав о недоразумении, сотрудники просто подарили траурный овал сестре «усопшей».

« Меня возмущает тот факт, что они используют фото людей, которые обращаются к ним за услугой! Почему бы не поставить свои снимки? Или, будь они умными людьми, вывесили бы портреты умерших поэтов. Представьте, если бы туда зашла моя бабушка, пережившая инсульт? У нее вообще бы приступ случился! Даже сестра была в шоке », — цитирует «КП» Екатерину.

лица Екатерина Колбасина и портрет на памятник с ее изображением Фото: ВКонтакте/Екатерина Колбасина

Сначала Екатерина хотела разойтись с обидчиками спокойно : написала претензию на имя руководителя салона, ждала извинений и небольшой компенсации в 50 тыс. рублей. Но контора переехала, а письмо с претензией вернулось обратно .

« Странная ситуация. Мы сами эти овалы не делаем, нам делает компания. И нам она предоставляет эти овалы, образцы бесплатно», — недоумевает руководитель фотосалона Андрей Ухов.

Впрочем, девушка тоже не понимает, при чем тут третья сторона, если снимки в открытый доступ она никогда не выкладывала. Девушка намерена идти в суд. На кону уже 500 тыс. рублей компенсации .

« Сегодня есть возможность приобрести специально сделанную фотографию. Соответствующий договор и с фотографом, и с моделью, позволяющий использовать их изображения в рекламе, у фотоагентств есть , — говорит «ВМ» директор московского фотоагентства Михаил Фивейский. — В данном случае Андрей Ухов мог поступить именно так, но предпочел взять чужой снимок, нарушив права Екатерины. Отчасти это потому, что люди часто не понимают очевидное. Если бы, например, Екатерину сфотографировали на улице и разместили такой снимок в статье о погоде или в другом контексте, то для этого ее разрешение не требовалось бы. Что касается рекламы, то в этом случае письменное согласие требуется всегда ».

А ручки-то вот они!

В 2014 году предприимчивые ритуальщики «похоронили» «Мисс Россия – 2010» Ирину Антоненко, а в 2016-м фирма в Омске предлагала образцы надгробий с изображением Любови Полищук, Жанны Фриске, Сергея Бодрова-младшего. Мол, из Москвы не видно, что у нас происходит, а клиентам нравится.

« В статье 152.1 Гражданского кодекса РФ четко указано, что «обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина, — поясняет «Известиям» медиаюрист Борис Захаров. — Без согласия человека использовать его изображение нельзя. Этот случай подлежит судебной защите, есть судебная практика. В ситуации, когда имеет место использование изображения человека без его согласия, можно добиться компенсации. Другой вопрос, что, если это использование не сопровождается ни оскорбительными комментариями, ни распространением информации, порочащей честь, достоинство, деловую репутацию, компенсация морального вреда здесь будет минимальной ».

Эксперт уточняет: если Екатерина Колбасина выиграет суд, то в судебном решении будет указано, что изображение было использовано незаконно. Но если кто-то еще использует ее фотографию без разрешения, то процесс придется начинать заново .

лица Портрет Стива Джобса на специализированной выставке похоронных услуг Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Одно дело — ваше собственное лицо, другое дело — фотография, которую сделали вы. Так, в феврале фотограф из Сургута Михаил Батенев узнал свою фотографию на обложке сингла Facetime музыканта Pabl.A. Оригинал откадрировали, но по иронии судьбы на этом фрагменте фотографии видны даже руки Михаила. И хотя фото «гуляет» в интернете с 2012 года, автор уточняет, что многие обращались к нему за разрешением использовать снимок, например, даже как заставку на рабочем столе (то есть для личного пользования без коммерческой выгоды) .

Музыкант же в переписке с возмущенным фотографом (часть скриншотов выложена на Pikabu) только пояснил, что никто не знал, что фото его, и предложил оставить всё как есть, «а в дальнейшем будем красиво по правилам сотрудничать». Тем временем сингл с обложкой Михаила можно купить на iTunes, да и из клипа изображение никто не убрал. Об авторстве молчок, делиться заработком с Михаилом не планируют.

« Бюрократическая машина сжирает силы и средства с огромной скоростью, поэтому зачастую люди проглатывают несправедливость в свою сторону и забивают на это. Я считаю, что нужно идти до конца, нужно бороться за свои права, что я и делаю. Надеюсь, что все, кто сейчас борются за свою интеллектуальную собственность, нагнут тех, кто до сих пор живет по понятиям «не пойман — не вор », — написал на своей страничке в социальной сети фотограф.

лица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

« В случае коммерческого использования правообладатель имеет право требовать изъять из оборота всю продукцию, выпущенную с нарушением его права, как контрафактную. А в части компенсации ориентироваться на такие параметры, как отпускная цена, тираж введенной в оборот продукции , — говорит Борис Захаров. — Надо понимать, что производитель может действовать и не по злому умыслу, используя чью-то интеллектуальную собственность. Может иметь место простой недосмотр, который впоследствии дорого обойдется: одно дело согласовать заранее стоимость использования объекта интеллектуальной собственности (здесь стороны равны в переговорном процессе) и другое — когда правообладатель берет за жабры проштрафившегося производителя. Тут уже все козыри у правообладателя, и его «услуги» обойдутся производителю, скорее всего, значительно дороже, чем могли бы ».

Сетевая гигиена — залог здоровья

Бывшая коллега однажды увидела свою фотографию в статье про одиночество на одном интернет-ресурсе. Это при том, что с личной жизнью у нее было всё в порядке. И хотя спасибо, что не сделали лицом похоронного бизнеса, но приятного тоже мало. Ни автора снимка никто не спросил, ни ее.

Еще в 2015 году Верховный суд РФ разъяснил, что в принципе общедоступное изображение не дает право кому бы то ни было свободно использовать его без согласия изображенного. Исключение составляют публичные лица (политики, актеры, спортсмены и так далее), обнародование снимков которых связано с политической или общественной дискуссией, имеет общественную значимость. При этом спросить разрешение всё равно придется, если мотивом для публикации послужило чистое обывательское любопытство к частной жизни человека или желание заработать на снимке.

И снова исключение: снимок, сделанный в общественном месте, открытом для посещения, можно использовать по умолчанию, если только изображение конкретного человека не «является основным объектом использования». Кроме того, как прописано в ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, претензий быть не может, если человек позировал за деньги .

лица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Мы пока только приучаем себя к тому, что у каждой «картинки в интернете» есть автор, есть правообладатель (не всегда это одно и то же лицо). И если у правообладателя необходимо каждый раз получать согласие на использование изображения, то автор, даже передавший права на свою работу, в каждом случае имеет право на указание своего авторства », — уточняет Борис Захаров. По его словам, тяжб по изображениям сейчас немного. Впрочем, например, СМИ регулярно получают претензии от публичных людей, заснятых в «неких неподобающих обстоятельствах».

« Как обезопасить себя от использования своего изображения? Общие правила сетевой гигиены: поменьше своих изображений в открытом доступе. Звучит несколько утопично для нашего времени. В случае когда изображение использовал фотосалон — это уже даже не про сетевую гигиену… Кто из нас после фотографирования на документы просил удалить файлы из системы? — напоминает медиаюрист. — В любом случае закон и постановление Пленума Верховного суда РФ четко дают понять: даже общедоступность вашего изображения не дает возможности другим лицам распоряжаться им по своему разумению ».

Между прочим, для тех, кто не знает: всё, что вы загружаете в большинство соцсетей, становится их «объектом распоряжения».

« Соцсеть может использовать ваши фотографии, но речь не о том, что завтра вы появитесь на баннерах. Все фотографии используются для аналитики — фото еды, покупок, вашего отдыха много рассказывают о ваших потребительских предпочтениях , — цитирует ТАСС индустриального аналитика Сергея Вильянова. — Эта информация нужна рекламодателям для организации целевых рекламных кампаний. А также ваши фотографии используются для обучения нейросетей площадки» .

И пока нейросети учатся на ваших фотографиях, учитесь на чужих ошибках, чтобы не стать рекламным лицом похоронной компании или средства от геморроя.