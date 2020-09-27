Спорные данные: чем грозят публикации фотографий с кладбищ

В Калужской области управление Роскомнадзора судится с краеведом из-за публикации им фотографий надгробий, его обвиняют в нарушении закона «О персональных данных». Сам же краевед уверяет: эти публикации являются частью его мемориального проекта, цель которого — сохранить память о выдающихся жителях Обнинска. Признание такой деятельности нарушением, по его словам, в будущем может привести к блокировке интернет-справочников и сайтов некрополей. Однако, как в свою очередь сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре, сведения могут быть исключены из общедоступных источников по требованию субъекта персональных данных, его законного представителя либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. В подробностях разбирались «Известия».

В суд за раскрытие данных

Управление Роскомнадзора по Калужской области судится с краеведом из Обнинска. Мужчина создал в интернете мемориальный проект, в рамках которого ведет список известных обнинцев, для чего фотографирует надгробия и размещает информацию о них на своем сайте. Теперь же его обвиняют в нарушении закона «О персональных данных».

Спорные данные-4 Кладбище «Передоль» в городе Обнинске Фото: iobninsk.ru

Ведомство намерено добиться признания надписей на надгробии (Ф.И.О. и годы жизни) конфиденциальными данными, не подлежащими публикации без письменного разрешения законных наследников умерших. В начале недели в Обнинском городском суде уже состоялось первое заседание по этому делу, следующее назначено на 12 октября.

Краеведение с последствиями

Как рассказал в разговоре с «Известиями» сам ответчик в этом судебном деле Артем Майнас, краеведением он занимается уже больше десяти лет, в ходе такой деятельности и был начат мемориальный проект. «В рамках него я хожу по нашим городским кладбищам и ищу места захоронения известных людей Обнинска: ученых, писателей, политиков и т.д. Обычно эта деятельность вызывает одобрение, поскольку это действительно социальная работа, за которую никто не платит, и она делается по доброй воле. Информация о том, где человек похоронен, не является единственной на моем сайте, я также хожу в библиотеки, ищу подшивки старых газет и оттуда также дополняю историю об этих людях» , — пояснил краевед.

— Однако весной этого года возникла претензия: мне написал один человек и сказал, что он против того, чтобы в этот проект вошла информация про его отца. Ему показалось, что размещать фотографию надгробия на сайте неэтично. В качестве аргумента я привел тот факт, что в огромном количестве разнообразных справочников и так размещается эта информация. Но он настаивал, после чего я пошел навстречу при условии, что удалю фотографию, но останется расшифровка, на что он согласился. Через какое-то время мне начал звонить другой сын этого человека и стал требовать удалить всю страницу, но я отказался, так как и первая уступка была жестом доброй воли. Он сказал, что в таком случае будет жаловаться в Роскомнадзор, потому что не давал разрешения на публикацию информации, содержащей персональные данные, — рассказал собеседник «Известий».

Спорные данные-3 Автор мемориального проекта Артем Майнас vk.com/tyomma

Как и в Гражданском кодексе в статье 152.2, так и в самом законе «О персональных данных» в статье 10 пункте 2.2 есть оговорка о том, что если данные сделали общедоступными, то их можно использовать без разрешения, указывает сво ю позицию Майнас.

— В итоге само управление Роскомнадзора по Калужской области выступило в качестве истца, а заявитель проходит всего лишь третьим лицом. Такой прецедент, когда требуют всё это удалить, в будущем может создать правовое поле для того, чтобы требовать блокировки различных справочников, сайтов некрополей, — подчеркивает обнинский краевед.

На момент публикации материала в управлении Роскомнадзора по Калужской области не смогли предоставить ответ на запрос «Известий».

В ответ на обращение

Как сообщили «Известиям» в управлении Роскомнадзора по Калужской области, в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» гражданин принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе вне зависимости от формы фиксации персональных данных (фото, документ и т.п.). В отдельных случаях после смерти субъекта персональных данных согласие на обработку персональных данных дают наследники, если такое согласие не было получено при его жизни.

Данным законом также предусмотрена возможность создания общедоступных источников персональных данных и их обработки. При этом сведения о субъекте должны обрабатываться с соблюдением принципов законности и целеполагания обработки персональных данных, предусмотренных ст. 5 закона «О персональных данных», а также могут быть исключены из общедоступных источников по требованию самого субъекта, его законного представителя либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов, указали в Роскомнадзоре. «Таким образом, сведения в объеме Ф.И.О., дата рождения и смерти, содержащиеся на памятнике умершего человека, являются персональными данными, распространение которых, в том числе в сети Интернет, должно осуществляться с соблюдением вышеуказанных требований федерального закона «О персональных данных», включая требования конфиденциальности», — изложили свою позицию в ведомстве.

— В адрес управления Роскомнадзора по Калужской области поступило обращение гражданина с жалобой на неправомерное распространение на интернет-ресурсе его персональных данных, а также персональных данных его умершего родственника. Администратором интернет-ресурса сведения о правовых основаниях обработки персональных данных не представлены, меры в добровольном порядке по удалению персональных данных приняты не были. В соответствии с возложенными федеральным законом «О персональных данных» полномочиями управление обратилось с исковым заявлением в суд в защиту прав заявителя и его умершего родственника как субъектов персональных данных, — сообщили «Известиям» в федеральной службе.

Двоякая ситуация

В целом публикация данных об умерших людях уже и раньше приводила к штрафам. Так, год назад прокуратура оштрафовала бюро ритуальных услуг за фото надгробий. Тогда его владельцев, разместивших фотографии надгробий в качестве рекламы своих услуг, обвинили в нарушении закона о сохранении персональных данных. В общей сложности были разглашены сведения о 30 покойных, за что бюро было оштрафовано на несколько тысяч рублей.

Случаи с привлечением к ответственности за разглашение персональных данных умерших людей действительно были и раньше, отметил в разговоре с «Известиями» юрист Кирилл Чернявский. «Такие ситуации уже имели место быть, это не первое дело с умершими людьми, о котором я слышу. Был случай, когда люди просто отправили документы в ЗАГС с вопросом о том, умер ли человек или нет. Они получили ответ из бюджетной организации, после чего родственники человека, в чей адрес был сделан запрос, написали заявление в полицию с претензией, почему была выдана информация о данных смерти», — рассказал юрист.

Спорные данные Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Информация, которая есть на кладбищах, является общедоступной, любой человек может прийти туда и увидеть данные с надгробий. В этих местах можно делать любые фотографии, запрета на это нет ни в административном, ни в уголовном законодательстве. Вопрос в том, будет ли рассматриваться именно общедоступность информации. Здесь надо понимать, что в принципе данная информация может быть рассмотрена как персональные данные, и, скажем так, наследники этих людей имеют право требовать запрета на ее распространение или как минимум ограничения в соответствии с законодательством. К сожалению, информация об имени и фамилии, дата рождения может попадать под персональные данные, но вопрос такой: в связи с чем? Тут получается, что вы разглашаете не просто имя и отчество, но и какой-то факт события жизни человека, — отмечает Чернявский.

На двоякость ситуации также указывает и адвокат Анатолий Антонов. По его словам, с одной стороны, данные находятся в открытом доступе, так как кладбища открыты для посещения. «Информация, содержащаяся на надгробии, находится в общедоступном виде. Но с другой стороны, сбор такой информации, ее систематизация, хранение и обработка должны производиться только уполномоченными операторами с разрешения лиц, например, наследников, которые могут предоставить право на сбор и обработку данных, тем более для каких-то целей », — считает адвокат.

Контекст решает

Информация о дате рождения или дате смерти действительно является персональными данными, но существуют условия, при которых возможна их обработка и распространение без согласия наследников, и связано это с контекстом размещения таких фотографий, сообщил в разговоре с «Известиями» ведущий юрист формы INTELLECT Михаил Хохолков.

— На самом деле в трактовании норм текущего федерального закона № 152 к персональным данным относятся любые сведения, которые позволяют прямо или косвенно идентифицировать субъекта. В этом законе нет перечня конкретных пунктов о том, что может быть отнесено к персональным данным, поэтому в зависимости от ситуации этими данными может быть любая информация о субъекте. Традиционно на надгробьях пишут Ф.И.О., годы жизни, там может быть фотография, и по идее возможно говорить, что это действительно те данные, которые могут идентифицировать субъекта. Но нужно учитывать, что кладбище — это место открытого доступа и, соответственно, персональные данные умерших не ограничены для любых лиц.