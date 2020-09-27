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Спорные данные: чем грозят публикации фотографий с кладбищ

В Калужской области краевед судится с региональным Роскомнадзором из-за размещения в интернете фотографии надгробья
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Спорные данные: чем грозят публикации фотографий с кладбищ
2020-09-24 14:33:16">
2020-09-24 14:33:16
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В Калужской области управление Роскомнадзора судится с краеведом из-за публикации им фотографий надгробий, его обвиняют в нарушении закона «О персональных данных». Сам же краевед уверяет: эти публикации являются частью его мемориального проекта, цель которого — сохранить память о выдающихся жителях Обнинска. Признание такой деятельности нарушением, по его словам, в будущем может привести к блокировке интернет-справочников и сайтов некрополей. Однако, как в свою очередь сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре, сведения могут быть исключены из общедоступных источников по требованию субъекта персональных данных, его законного представителя либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. В подробностях разбирались «Известия».

В суд за раскрытие данных

Управление Роскомнадзора по Калужской области судится с краеведом из Обнинска. Мужчина создал в интернете мемориальный проект, в рамках которого ведет список известных обнинцев, для чего фотографирует надгробия и размещает информацию о них на своем сайте. Теперь же его обвиняют в нарушении закона «О персональных данных».

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Кладбище

Кладбище «Передоль» в городе Обнинске

Фото: iobninsk.ru

Ведомство намерено добиться признания надписей на надгробии (Ф.И.О. и годы жизни) конфиденциальными данными, не подлежащими публикации без письменного разрешения законных наследников умерших. В начале недели в Обнинском городском суде уже состоялось первое заседание по этому делу, следующее назначено на 12 октября.

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Как рассказал в разговоре с «Известиями» сам ответчик в этом судебном деле Артем Майнас, краеведением он занимается уже больше десяти лет, в ходе такой деятельности и был начат мемориальный проект. «В рамках него я хожу по нашим городским кладбищам и ищу места захоронения известных людей Обнинска: ученых, писателей, политиков и т.д. Обычно эта деятельность вызывает одобрение, поскольку это действительно социальная работа, за которую никто не платит, и она делается по доброй воле. Информация о том, где человек похоронен, не является единственной на моем сайте, я также хожу в библиотеки, ищу подшивки старых газет и оттуда также дополняю историю об этих людях», — пояснил краевед.

Однако весной этого года возникла претензия: мне написал один человек и сказал, что он против того, чтобы в этот проект вошла информация про его отца. Ему показалось, что размещать фотографию надгробия на сайте неэтично. В качестве аргумента я привел тот факт, что в огромном количестве разнообразных справочников и так размещается эта информация. Но он настаивал, после чего я пошел навстречу при условии, что удалю фотографию, но останется расшифровка, на что он согласился. Через какое-то время мне начал звонить другой сын этого человека и стал требовать удалить всю страницу, но я отказался, так как и первая уступка была жестом доброй воли. Он сказал, что в таком случае будет жаловаться в Роскомнадзор, потому что не давал разрешения на публикацию информации, содержащей персональные данные, — рассказал собеседник «Известий».

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Автор мемориального проекта Артем Майнас

vk.com/tyomma
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Как и в Гражданском кодексе в статье 152.2, так и в самом законе «О персональных данных» в статье 10 пункте 2.2 есть оговорка о том, что если данные сделали общедоступными, то их можно использовать без разрешения, указывает свою позицию Майнас.

В итоге само управление Роскомнадзора по Калужской области выступило в качестве истца, а заявитель проходит всего лишь третьим лицом. Такой прецедент, когда требуют всё это удалить, в будущем может создать правовое поле для того, чтобы требовать блокировки различных справочников, сайтов некрополей, — подчеркивает обнинский краевед.

На момент публикации материала в управлении Роскомнадзора по Калужской области не смогли предоставить ответ на запрос «Известий».

В ответ на обращение

Как сообщили «Известиям» в управлении Роскомнадзора по Калужской области, в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» гражданин принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе вне зависимости от формы фиксации персональных данных (фото, документ и т.п.). В отдельных случаях после смерти субъекта персональных данных согласие на обработку персональных данных дают наследники, если такое согласие не было получено при его жизни.

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Данным законом также предусмотрена возможность создания общедоступных источников персональных данных и их обработки. При этом сведения о субъекте должны обрабатываться с соблюдением принципов законности и целеполагания обработки персональных данных, предусмотренных ст. 5 закона «О персональных данных», а также могут быть исключены из общедоступных источников по требованию самого субъекта, его законного представителя либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов, указали в Роскомнадзоре. «Таким образом, сведения в объеме Ф.И.О., дата рождения и смерти, содержащиеся на памятнике умершего человека, являются персональными данными, распространение которых, в том числе в сети Интернет, должно осуществляться с соблюдением вышеуказанных требований федерального закона «О персональных данных», включая требования конфиденциальности», — изложили свою позицию в ведомстве.

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Роскомнадзор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В адрес управления Роскомнадзора по Калужской области поступило обращение гражданина с жалобой на неправомерное распространение на интернет-ресурсе его персональных данных, а также персональных данных его умершего родственника. Администратором интернет-ресурса сведения о правовых основаниях обработки персональных данных не представлены, меры в добровольном порядке по удалению персональных данных приняты не были. В соответствии с возложенными федеральным законом «О персональных данных» полномочиями управление обратилось с исковым заявлением в суд в защиту прав заявителя и его умершего родственника как субъектов персональных данных, — сообщили «Известиям» в федеральной службе.

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Двоякая ситуация

В целом публикация данных об умерших людях уже и раньше приводила к штрафам. Так, год назад прокуратура оштрафовала бюро ритуальных услуг за фото надгробий. Тогда его владельцев, разместивших фотографии надгробий в качестве рекламы своих услуг, обвинили в нарушении закона о сохранении персональных данных. В общей сложности были разглашены сведения о 30 покойных, за что бюро было оштрафовано на несколько тысяч рублей.

Случаи с привлечением к ответственности за разглашение персональных данных умерших людей действительно были и раньше, отметил в разговоре с «Известиями» юрист Кирилл Чернявский. «Такие ситуации уже имели место быть, это не первое дело с умершими людьми, о котором я слышу. Был случай, когда люди просто отправили документы в ЗАГС с вопросом о том, умер ли человек или нет. Они получили ответ из бюджетной организации, после чего родственники человека, в чей адрес был сделан запрос, написали заявление в полицию с претензией, почему была выдана информация о данных смерти», — рассказал юрист.

Спорные данные
Кладбище
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Информация, которая есть на кладбищах, является общедоступной, любой человек может прийти туда и увидеть данные с надгробий. В этих местах можно делать любые фотографии, запрета на это нет ни в административном, ни в уголовном законодательстве. Вопрос в том, будет ли рассматриваться именно общедоступность информации. Здесь надо понимать, что в принципе данная информация может быть рассмотрена как персональные данные, и, скажем так, наследники этих людей имеют право требовать запрета на ее распространение или как минимум ограничения в соответствии с законодательством. К сожалению, информация об имени и фамилии, дата рождения может попадать под персональные данные, но вопрос такой: в связи с чем? Тут получается, что вы разглашаете не просто имя и отчество, но и какой-то факт события жизни человека, — отмечает Чернявский.

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На двоякость ситуации также указывает и адвокат Анатолий Антонов. По его словам, с одной стороны, данные находятся в открытом доступе, так как кладбища открыты для посещения. «Информация, содержащаяся на надгробии, находится в общедоступном виде. Но с другой стороны, сбор такой информации, ее систематизация, хранение и обработка должны производиться только уполномоченными операторами с разрешения лиц, например, наследников, которые могут предоставить право на сбор и обработку данных, тем более для каких-то целей», — считает адвокат.

Контекст решает

Информация о дате рождения или дате смерти действительно является персональными данными, но существуют условия, при которых возможна их обработка и распространение без согласия наследников, и связано это с контекстом размещения таких фотографий, сообщил в разговоре с «Известиями» ведущий юрист формы INTELLECT Михаил Хохолков.

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Кладбище
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На самом деле в трактовании норм текущего федерального закона № 152 к персональным данным относятся любые сведения, которые позволяют прямо или косвенно идентифицировать субъекта. В этом законе нет перечня конкретных пунктов о том, что может быть отнесено к персональным данным, поэтому в зависимости от ситуации этими данными может быть любая информация о субъекте. Традиционно на надгробьях пишут Ф.И.О., годы жизни, там может быть фотография, и по идее возможно говорить, что это действительно те данные, которые могут идентифицировать субъекта. Но нужно учитывать, что кладбище — это место открытого доступа и, соответственно, персональные данные умерших не ограничены для любых лиц.

У нас есть общее условие, отмечает юрист, когда допускается разглашение персональных данных без согласия субъектов, — это распространение их в общественных интересах, в научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных. «Необходимо смотреть, в каком контексте это используется. Если это материал об известных людях региона и в позитивном ключе, то в этом случае, поскольку права и законные интересы разглашения персональных данных не нарушаются, согласие получать не требуется», — заключил Михаил Хохолков.

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