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Авто
ЦБ выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО

Автостраховщики оценили идею использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО

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В Российском союзе автостраховщиков (РСА) 12 апреля оценили предложение по ремонту б/у запчастями по ОСАГО. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Известий».

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Как полагают в союзе, внедрение такой опции может решить вопрос доступности ремонта автомобилей, не представленных в России официально.

Вместе с тем без четкого нормирования ситуаций, когда такой ремонт возможен, вводить это условие как обязательное в закон нельзя, отметили в РСА.

Они подчеркнули, что в будущем нужно разрабатывать такой закон независимо от того, вернутся ушедшие в 2022 году производители автомобилей на российский рынок или нет.

Также 12 апреля Банк России выступил против использования бывших в употреблении комплектующих при ремонте автомобиля по полису обязательной автогражданки из-за отсутствия их сертификации.

Накануне сообщалось, что в Центробанке рассматривают предложения страховых компаний разрешить использование б/у деталей при ремонте по ОСАГО, а также продлить максимальный срок восстановления с 30 до 60 дней и расширить тарифный коридор на 30% в верхней границе и на 10% в нижней.

Использование китайских аналогов запчастей уже разрешено, однако ремонт деталями, бывшими в употреблении, требует более глубокого изучения, так как критерии их качества не определены. К тому же высоки риски новой поломки авто, причем в худшем случае — с ДТП, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

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