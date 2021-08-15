Чайный пикап: кому нужна еще одна новинка китайского автопрома

С виду он похож на «американца», а массивная решетка радиатора увенчана незнакомым шильдиком гигантского размера. Новый пикап Poer китайской марки Great Wall выглядит внушительно, но по документам способен перевозить лишь 375 кг. Почему так мало и для чего подходит новинка — в материале «Известий».

Пушка, заряженная чаем

В Китае этот пикап называется Pao — «пушка», для экспорта его переименовали в Poer. Вроде бы имя происходит от искаженного power, то есть «мощность», но на ум неизбежно приходит сорт китайского чая — пуэр. Чайный пикап, учитывая его смехотворную грузоподъемность? Сразу вспоминается советский анекдот про тягач «Колхида». Мол, машину сделали, чтобы грузинский чай с горы возить, а не кирпичи в гору.

При этом Poer вовсе не выглядит слабаком и в его способности возить кирпичи в гору нет сомнений. Внушительные габариты, мощная рама, торсионы спереди и рессоры сзади. Такой можно грузить и тонной. На вопрос, если вес в кузове будет больше заявленного и автомобиль сломается, то как это отразится на гарантии, представители Great Wall Motors отвечают кратко: не сломается.

Все ухищрения с заявленной грузоподъемностью сделаны для того, чтобы обойти ограничения для подобного транспорта. Напомним, что коммерческим автомобилям массой свыше 2,5 тонн на дорогах с тремя и более полосами движения можно занимать крайний левый ряд только для поворота налево. Если проезд в крайней левой полосе зафиксировала камера, владельцу придет штраф 1500 рублей.

Кроме того, в Москве для 2,5-тонников действует грузовой каркас — список улиц, по которым разрешено передвигаться. Въезд в жилую застройку разрешен только если водитель грузовика проживает или обслуживает предприятие на этой территории. В остальных случаях за съезд с каркаса накажут — штраф 5 тысяч рублей.

Полная масса Poer по паспорту — 2495 кг, а потому грузовой каркас ему нипочем. Расчет на то, что покупатель выберет удобство передвижения по городу, а не теоретическую тонну в кузове. Кстати, для тех, кто предпочитает второе, позже представят версию пикапа с еще более мощной подвеской и заявленной грузоподъемностью как раз под тонну. Можно будет смело возить в кузове кирпичи, но по грузовому каркасу и не в левом ряду.

Самый большой, но не самый вместительный

Китайцы вдохновлялись пикапами для американского рынка — Poer получился похожим на второе поколение Toyota Tundra (XK50). При длине 5403 мм и ширине 1934 мм он самый крупный автомобиль этого типа в России. По величине колесной базы он уступает только Wingle, еще одному пикапу Great Wall. В то же время особого преимущества в размере грузовой платформы у Poer нет: 1520×1520 мм при высоте бортов 538 мм. У Toyota Hilux кузов больше, у Isuzu D-Max шире, у GWM Wingle — длиннее, а у пикапа УАЗ — глубже.

В то же время, кузов внутри покрыт толстым слоем антивандального покрытия, есть за что крепить груз, а между арками проходит квадроцикл. Ну и красивые хромированные дуги блестят — куда без них.

Бросает в пот

Интерьер среднестатистического пикапа традиционно скромен — машина-то утилитарная. Poer — не таков. Разноцветный, бежево-черный салон, мягкие накладки с прострочкой на панель и дверные карты, декоративные вставки с разной фактурой, большой экран мультимедийной системы. С начала впечатляет, но затем обнаруживаешь, что у руля нет регулировки по вылету, а у сиденья регулировки поясничного подпора. Так что удобно на водительском месте Poer будет не всем.

Климат-контроль самый простой и не особо эффективный в сильную жару. Вдобавок, от обивки из кожзаменителя начинает потеть спина. На заднем ряду удобно, что для пикапов редкость. Запаса по ширине хватит на троих, вот только подголовников всего два. Есть даже дополнительные воздуховоды, но нет подлокотника и обогрева сидений.

Мало асфальта, много бездорожья

Машины для теста загружены мешками с цементом, но повадки можно назвать легковыми, при этом пикап жестче, чем соплатформенный внедорожник H9. Странно, что Poer не приехал в Россию с пружинной подвеской — она бы сделала машину комфортнее.

О поведении на асфальте, впрочем, сложно сказать что-то определенное — маршрут тест-драйва сразу же свернул на бездорожье. Можно отметить разве что тихую работу дизеля (150 л. с. и 400 нм) и плавные переключения 8-ступенчатого «автомата».

Вне дорог энергоемкости подвески Poer хватает. Wingle в тех же условиях здорово растрясает пассажиров. Клиренс новой модели — 232 мм, геометрия кузова пусть и не лучшая в сегменте, но вполне внедорожная. Трансмиссия — такая же как и у H9, с автоматически подключаемой передней осью и пониженным рядом. Ходы подвески большие, есть задняя блокировка.

Из конструктивных решений смущает выступающая поперечина под днищем, на которую можно посадить автомобиль. Также наблюдались подозрительные рывки и толчки в трансмиссии, которые возникают, если задействовать пониженную. Впрочем, единственное, что реально стало проблемой на маршруте — штатные шины Cooper. Из-за них пикапам пришлось несколько раз штурмовать затяжной ухабистый подъем.

ВИДЕО

При этом на бетонной, с хорошим сцеплением горке Poer легко берет 100-процентный подъем. Даже с остановкой, а на 50-процентный забирается без «понижайки». Хватает и сцепления шин, и мотора. Спуск тоже проходит без проблем, камеры кругового обзора помогают прицелиться, а электронный ассистент — безопасно съехать.

Развлечься на 2,5 миллиона

Теперь Great Wall предлагает в России два пикапа. Wingle — рабочая лошадка, жесткий, с минимумом оснащения, но зато с длинной грузовой платформой. И Poer — более легкий, лучше оснащенный и с просторной кабиной. Такой будет не работать, а развлекать, в том числе и «покатушками» по бездорожью. На «Поэре» в теории можно ездить каждый день, даже в городе — тут и хитрая сертификация, и система кругового обзора и «автомат».

Цены начинаются от 2 млн 399 тыс. Столько стоит автомобиль с простым кондиционером, тканевыми сиденьями и фронтальными подушками безопасности. Полный комплект подушек, однозонный климат-контроль, защитные пластиковые накладки на кузов, хромированные дуги безопасности блокировка дифференциала и многое другое предлагаются в топ-комплектации за 2 млн 549 тыс. Все по делу, без особых роскошеств.