Сила малых форм: на что способен новый немецкий кроссовер

Новый VW Taos, самый маленький и доступный из кроссоверов марки, выходит на рынок. На что способен ближайший родственник Skoda Karoq — в материале «Известий».

Непарная «чешка»

Действительно, в некоторых ракурсах Taos напоминает старший Touareg, а в некоторых — средний Tiguan. То есть преемственность дизайна налицо. Меньше всего он похож на самого ближайшего родственника — Skoda Karoq, обе машины производятся в Нижнем Новгороде.

Заметить родственные связи со «Шкодой» можно разве что по одинаковым дверным и оконным проемам. Все кузовные панели у Taos свои. Vokswagen получился на 3,5 см длиннее, чем Skoda, за счет другой формы бамперов, остальные же размеры у них идентичны.

Сила малых форм Средний расход топлива у 150-сильной модификации с приводом 4Motion по паспорту составляет 6,7 л. У меня вышло на 2 л больше Фото: VW

Техника тоже одинаковая. Новинка оснащается двумя силовыми агрегатами на выбор. Оба двигателя бензиновые. Первый атмосферный, объемом 1,6 л, развивает 110 л.с., второй турбированный 1,4-литровый, отдачей 150 л.с. Атмосферник сочетается только с передним приводом и 5-ступенчатой механической коробкой передач. С турбомотором возможен передний привод с 8-диапазонным автоматом и полный с 7-ступенчатым роботом.

Жесткий пластик и навигатор

В салоне Taos никаких родственных связей с Karoq не наблюдается: интерьер немца полностью оригинален. Не знаю, как создателям «Таоса» это удалось, но по ощущениям салон здесь просторнее, чем у чешского кроссовера. Это обман зрения — внутренние размеры у кроссоверов одинаковые. Качество сборки на высоте, но отделочные материалы «Фольксвагена» попроще, чем у «Шкоды».

Taos-140 Интерьер выглядит солидно и качественно, но мягкие отделочные материалы можно встретить только на обивках дверей Фото: VW Taos-142 Логика интерфейса понятная, картинка качественная, хотя шрифт мелковат, а реакции на касание не всегда своевременны Фото: VW Taos-145 Кресла неплохо спрофилированы, а диапазон регулировок удовлетворит седоков разного роста и комплекции Фото: VW Taos-144 На центральном тоннеле у полноприводных модификаций имеется селектор выбора ездовых режимов Фото: VW Taos-53 Оранжевые вставки в салоне только у версии Joy! Фото: VW

Верх передней панели «Карока» отделан мягким пластиком, в то время как здесь всё жестко. Зато немецкий кроссовер может похвастаться принципиально новой мультимедийной системой VW Play на базе Android с дисплеем диагональю 10 дюймов. С ее помощью владелец автомобиля может подключаться к точкам доступа Wi-Fi, использовать Apple CarPlay и Android Auto, а также воспроизводить музыку через USB-C и Buetooth. Более того, новая мультимедийная система позволяет пользоваться магазином приложений VW Play Apps, в котором доступны сервисы «Яндекса», включая «Навигатор».

Виртуальное и реальное

Профиль сиденья повторяет контуры тела и позволяет без устали находиться в нем часами. Что касается эргономики, то она типична для современных автомобилей с сенсорными экранами. Это значит, что нажимать виртуальные кнопки в движении неудобно, особенно на неровном асфальте, не говоря уже о грунтовках.

Еще одна особенность современных моделей Volkswagen — замена обычных USB-входов на USB-C. Поэтому покупателю надо озаботиться приобретением соответствующих проводов.

Второй ряд по меркам класса достаточно просторный. Если человек ростом 180 см отрегулирует переднее сиденье под себя и пересядет назад, то перед его коленями останется зазор сантиметров в десять, а над головой будет столько пространства, что можно в котелке сидеть. И для ступней под передним сиденьем есть место, даже если оно, сиденье, находится в самом низком положении. Диван удобный, имеются регулируемые вентиляционные дефлекторы, расположенные между передними сиденьями. Но центральный подлокотник есть только в самой дорогой комплектации Exclusive.

Сила малых форм У полноприводной версии бензобак больше, чем у переднеприводной: 55 л против 50 Фото: VW

Объем багажника зависит от типа привода. С полным приводом — 418 л, с передним — 500 л. Даже при наличии четырех ведущих колес места для поклажи достаточно, к тому же имеется удобный органайзер. Под полом, независимо от типа привода, находится докатка. При раскладывании заднего дивана получается довольно высокая ступенька. Продвинутые комплектации оснащаются электроприводом пятой двери, но популярная нынче функция открывания «пинком» ноги для Taos недоступна.

По асфальту и грунтовкам

Мотор 150-сильной версии на удивление тих даже тогда, когда обороты приближаются к предельным. А крутить двигатель на трассе приходится, особенно при напряженных обгонах. При старте с места тоже не всё гладко. Рывков от робота нет, зато автомобиль откровенно тупит. Ситуацию спасает включение динамичного режима. Впрочем, его скорее можно назвать нормальным, а не динамичным.

Сила малых форм Курсовая устойчивость на асфальте близка к идеалу Фото: VW

Режим «динамик», обостряющий педаль акселератора и чаще использующий пониженные передачи, помогает только на городских скоростях, а за городом отличия от обычных настроек сходят на нет. С другой стороны, поездки в горах отрицательно сказываются на мощности двигателя, в равнинных условиях кроссовер должен поехать веселее.

Переднеприводная модификация с тем же силовым агрегатом едет немного живее за счет меньшей массы. Но, самое главное, здесь вместо 7-ступенчатого робота используется 8-диапазонный автомат. И он выглядит более привлекательным. Всё потому, что при старте и на низких скоростях нет никаких «затупов», а при остальных режимах движения разницы не ощущается.

А еще переднеприводник чуть мягче по подвеске, хотя в целом разницу можно считать несущественной. С обоими типами привода кроссовер жестковат на резких неровностях и прыгуч на волнистом покрытии. В остальном подвеска работает отлично. На грунте шасси неожиданно обнаруживает высокую энергоемкость.

Даже если не отключать систему стабилизации, автомобиль без проблем выставляется боком при входе в повороты и с легкостью позволяет двигаться в раллийном стиле. Что касается настоящего бездорожья, то хода подвесок у него не особо велики, и даже с «Дастером» он в этом плане соперничать не сможет.

Сила малых форм По грунтовым покрытиям можно мчать в раллийном стиле. Подвеска позволяет! Фото: VW

Зато на асфальте Taos управляется великолепно, в лучших традициях бренда, конкуренты вряд ли смогут догнать его на извилистом шоссе. Точнейший руль обладает прекрасной обратной связью, а курсовая устойчивость в любых условиях хороша, даже несмотря на вышеупомянутую вертикальную раскачку на волнах. Все повороты как по лекалу! Словом, настоящий Volkswagen, несмотря на то что маленький.

Цены с восклицательным знаком

На российском рынке модель предлагается в трех основных комплектациях: Respect, Status и Exclusive. Кроме того, сейчас доступна для заказа спецверсия Joy! (пишется с восклицательным знаком), собранная на основе «Статуса» с элементами «Эксклюзива».

Уже в самой начальной комплектации Respect цены начинаются с 1 626 900 рублей — за машину со 100-сильным мотором и «механикой». Покупатель получит защиту моторного отсека, теплоизолирующее остекление, диодные фары и задние фонари, обогрев рулевого колеса, передних сидений и зеркал, 8-дюймовую цифровую приборку, помощника при трогании на подъеме, контроль давления в шинах и многие другие полезные функции.

Сила малых форм Дорожный просвет с передними ведущими колесами составляет 177 мм. У 4Motion на 2 мм меньше Фото: VW

Версия Status (от 1 906 900 рублей) с турбомотором и «автоматом» в числе прочего получает водительское кресло с электрорегулировками в 12 направлениях, 2-зонную климатическую систему, передние и задние парковочные сенсоры, датчик дождя, дополнительные разъемы USB-C и продвинутую мультимедиасистему с 10-дюймовым дисплеем.

Комплектации Exclusive, цены на которую стартуют с 2 099 900 рублей, полагаются: адаптивный головной свет, дополнительная диодная полоса на решетке радиатора (смотрится оригинально), хром в отделке салона, комбинированная отделка сидений с искусственной замшей, атмосферная подсветка интерьера (10 цветов), обогрев лобового стекла и задних сидений, а также центральный задний подлокотник.

Каждая комплектация может быть дополнена различными опциями либо фиксированными пакетами опций: «Зимний», «Городской», «Техника», «Безопасность», «Инновации», Style и IQ.Light. В них входит соответствующее тематике оборудование, среди которого можно встретить камеру заднего вида с омывателем, бесключевой доступ и запуск двигателя, боковые парковочные датчики (помимо передних и задних), переднюю камеру и множество электронных ассистентов, следящих за всем и вся.

Сила малых форм Оранжевый металлик — прерогатива спецверсии Joy! Фото: VW

Словом, выбор у покупателя обширный. А остановить его могут цены, которые выше, чем у конкурентов. К ним помимо родственного Skoda Karoq можно причислить Hyundai Creta, Kia Seltos, а также Renault Duster и Kaptur. Так, чешский кроссовер в сопоставимых комплектациях получается примерно на 60–120 тыс. рублей дешевле.