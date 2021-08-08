 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Спорт
Трех российских волейболистов признали лучшими в своих амплуа на Играх
Общество
Попова взяла под контроль ситуацию с отравлением у детей на Кубани
Спорт
«Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в третьем туре РПЛ
Происшествия
Дом загорелся во Владимирской области от удара молнии
Общество
Количество госпитализированных с поезда на Кубани детей увеличилось до 56
Мир
Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским
Общество
У жителя Новокузнецка списали почти 20 млн рублей за поездку на автобусе
Армия
«Роскосмос» приступил к завершению наземного этапа работ над ракетой «Сармат»
Мир
Бомбардировщики ВВС США нанесли удары по талибам в провинции Джаузджан
/

Сила малых форм: на что способен новый немецкий кроссовер

Тест-драйв Vokswagen Taos
Фото: VW
Главный слайд
Начало статьи
Сила малых форм: на что способен новый немецкий кроссовер
2021-08-02 22:54:14">
2021-08-02 22:54:14
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый VW Taos, самый маленький и доступный из кроссоверов марки, выходит на рынок. На что способен ближайший родственник Skoda Karoq — в материале «Известий».

Непарная «чешка»

Действительно, в некоторых ракурсах Taos напоминает старший Touareg, а в некоторых — средний Tiguan. То есть преемственность дизайна налицо. Меньше всего он похож на самого ближайшего родственника — Skoda Karoq, обе машины производятся в Нижнем Новгороде.

Заметить родственные связи со «Шкодой» можно разве что по одинаковым дверным и оконным проемам. Все кузовные панели у Taos свои. Vokswagen получился на 3,5 см длиннее, чем Skoda, за счет другой формы бамперов, остальные же размеры у них идентичны.

Сила малых форм
Средний расход топлива у 150-сильной модификации с приводом 4Motion по паспорту составляет 6,7 л. У меня вышло на 2 л больше

Средний расход топлива у 150-сильной модификации с приводом 4Motion по паспорту составляет 6,7 л. У меня вышло на 2 л больше

Фото: VW
Спорт без прыжков: суровый внедорожник смягчил нрав
Тест-драйв обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Техника тоже одинаковая. Новинка оснащается двумя силовыми агрегатами на выбор. Оба двигателя бензиновые. Первый атмосферный, объемом 1,6 л, развивает 110 л.с., второй турбированный 1,4-литровый, отдачей 150 л.с. Атмосферник сочетается только с передним приводом и 5-ступенчатой механической коробкой передач. С турбомотором возможен передний привод с 8-диапазонным автоматом и полный с 7-ступенчатым роботом.

Жесткий пластик и навигатор

В салоне Taos никаких родственных связей с Karoq не наблюдается: интерьер немца полностью оригинален. Не знаю, как создателям «Таоса» это удалось, но по ощущениям салон здесь просторнее, чем у чешского кроссовера. Это обман зрения — внутренние размеры у кроссоверов одинаковые. Качество сборки на высоте, но отделочные материалы «Фольксвагена» попроще, чем у «Шкоды».

Taos-140
Интерьер выглядит солидно и качественно, но мягкие отделочные материалы можно встретить только на обивках дверей
Интерьер выглядит солидно и качественно, но мягкие отделочные материалы можно встретить только на обивках дверей
Фото: VW
Taos-142
Логика интерфейса понятная, картинка качественная, хотя шрифт мелковат, а реакции на касание не всегда своевременны
Логика интерфейса понятная, картинка качественная, хотя шрифт мелковат, а реакции на касание не всегда своевременны
Фото: VW
Taos-145
Кресла неплохо спрофилированы, а диапазон регулировок удовлетворит седоков разного роста и комплекции
Кресла неплохо спрофилированы, а диапазон регулировок удовлетворит седоков разного роста и комплекции
Фото: VW
Taos-144
На центральном тоннеле у полноприводных модификаций имеется селектор выбора ездовых режимов
На центральном тоннеле у полноприводных модификаций имеется селектор выбора ездовых режимов
Фото: VW
Taos-53
Оранжевые вставки в салоне — только у версии Joy!
Оранжевые вставки в салоне только у версии Joy!
Фото: VW

Верх передней панели «Карока» отделан мягким пластиком, в то время как здесь всё жестко. Зато немецкий кроссовер может похвастаться принципиально новой мультимедийной системой VW Play на базе Android с дисплеем диагональю 10 дюймов. С ее помощью владелец автомобиля может подключаться к точкам доступа Wi-Fi, использовать Apple CarPlay и Android Auto, а также воспроизводить музыку через USB-C и Buetooth. Более того, новая мультимедийная система позволяет пользоваться магазином приложений VW Play Apps, в котором доступны сервисы «Яндекса», включая «Навигатор».

На «восьмерке» проедет: как у французского кроссовера с проходимостью
Тест-драйв нового Renault Duster с вариатором

Виртуальное и реальное

Профиль сиденья повторяет контуры тела и позволяет без устали находиться в нем часами. Что касается эргономики, то она типична для современных автомобилей с сенсорными экранами. Это значит, что нажимать виртуальные кнопки в движении неудобно, особенно на неровном асфальте, не говоря уже о грунтовках.

Еще одна особенность современных моделей Volkswagen — замена обычных USB-входов на USB-C. Поэтому покупателю надо озаботиться приобретением соответствующих проводов.

Второй ряд по меркам класса достаточно просторный. Если человек ростом 180 см отрегулирует переднее сиденье под себя и пересядет назад, то перед его коленями останется зазор сантиметров в десять, а над головой будет столько пространства, что можно в котелке сидеть. И для ступней под передним сиденьем есть место, даже если оно, сиденье, находится в самом низком положении. Диван удобный, имеются регулируемые вентиляционные дефлекторы, расположенные между передними сиденьями. Но центральный подлокотник есть только в самой дорогой комплектации Exclusive.

Сила малых форм
У полноприводной версии бензобак больше, чем у переднеприводной: 55 л против 50

У полноприводной версии бензобак больше, чем у переднеприводной: 55 л против 50

Фото: VW
Лифтбек пермского периода: как рекордсмен из Германии ощущает себя в России
Тест-драйв обновленной Porsche Panamera

Объем багажника зависит от типа привода. С полным приводом — 418 л, с передним — 500 л. Даже при наличии четырех ведущих колес места для поклажи достаточно, к тому же имеется удобный органайзер. Под полом, независимо от типа привода, находится докатка. При раскладывании заднего дивана получается довольно высокая ступенька. Продвинутые комплектации оснащаются электроприводом пятой двери, но популярная нынче функция открывания «пинком» ноги для Taos недоступна.

По асфальту и грунтовкам

Мотор 150-сильной версии на удивление тих даже тогда, когда обороты приближаются к предельным. А крутить двигатель на трассе приходится, особенно при напряженных обгонах. При старте с места тоже не всё гладко. Рывков от робота нет, зато автомобиль откровенно тупит. Ситуацию спасает включение динамичного режима. Впрочем, его скорее можно назвать нормальным, а не динамичным.

Сила малых форм
Курсовая устойчивость на асфальте близка к идеалу

Курсовая устойчивость на асфальте близка к идеалу

Фото: VW

Режим «динамик», обостряющий педаль акселератора и чаще использующий пониженные передачи, помогает только на городских скоростях, а за городом отличия от обычных настроек сходят на нет. С другой стороны, поездки в горах отрицательно сказываются на мощности двигателя, в равнинных условиях кроссовер должен поехать веселее.

Китайский танк: самый дорогой внедорожник из КНР штурмует горы
Тест-драйв обновленного Haval H9 в Приэльбрусье

Переднеприводная модификация с тем же силовым агрегатом едет немного живее за счет меньшей массы. Но, самое главное, здесь вместо 7-ступенчатого робота используется 8-диапазонный автомат. И он выглядит более привлекательным. Всё потому, что при старте и на низких скоростях нет никаких «затупов», а при остальных режимах движения разницы не ощущается.

А еще переднеприводник чуть мягче по подвеске, хотя в целом разницу можно считать несущественной. С обоими типами привода кроссовер жестковат на резких неровностях и прыгуч на волнистом покрытии. В остальном подвеска работает отлично. На грунте шасси неожиданно обнаруживает высокую энергоемкость.

Даже если не отключать систему стабилизации, автомобиль без проблем выставляется боком при входе в повороты и с легкостью позволяет двигаться в раллийном стиле. Что касается настоящего бездорожья, то хода подвесок у него не особо велики, и даже с «Дастером» он в этом плане соперничать не сможет.

Сила малых форм
По грунтовым покрытиям можно мчать в раллийном стиле. Подвеска позволяет!

По грунтовым покрытиям можно мчать в раллийном стиле. Подвеска позволяет!

Фото: VW
Свято место: что случилось с корейским кроссовером
Тест-драйв обновленного Hyundai Santa Fe в Приэльбрусье

Зато на асфальте Taos управляется великолепно, в лучших традициях бренда, конкуренты вряд ли смогут догнать его на извилистом шоссе. Точнейший руль обладает прекрасной обратной связью, а курсовая устойчивость в любых условиях хороша, даже несмотря на вышеупомянутую вертикальную раскачку на волнах. Все повороты как по лекалу! Словом, настоящий Volkswagen, несмотря на то что маленький.

Цены с восклицательным знаком

На российском рынке модель предлагается в трех основных комплектациях: Respect, Status и Exclusive. Кроме того, сейчас доступна для заказа спецверсия Joy! (пишется с восклицательным знаком), собранная на основе «Статуса» с элементами «Эксклюзива».

Уже в самой начальной комплектации Respect цены начинаются с 1 626 900 рублей — за машину со 100-сильным мотором и «механикой». Покупатель получит защиту моторного отсека, теплоизолирующее остекление, диодные фары и задние фонари, обогрев рулевого колеса, передних сидений и зеркал, 8-дюймовую цифровую приборку, помощника при трогании на подъеме, контроль давления в шинах и многие другие полезные функции.

Сила малых форм
Дорожный просвет с передними ведущими колесами составляет 177 мм. У 4Motion на 2 мм меньше.

Дорожный просвет с передними ведущими колесами составляет 177 мм. У 4Motion на 2 мм меньше

Фото: VW
Царь дверей: зачем минивэну маска кроссовера
Тест-драйв нового кроссвэна Kia Carnival

Версия Status (от 1 906 900 рублей) с турбомотором и «автоматом» в числе прочего получает водительское кресло с электрорегулировками в 12 направлениях, 2-зонную климатическую систему, передние и задние парковочные сенсоры, датчик дождя, дополнительные разъемы USB-C и продвинутую мультимедиасистему с 10-дюймовым дисплеем.

Комплектации Exclusive, цены на которую стартуют с 2 099 900 рублей, полагаются: адаптивный головной свет, дополнительная диодная полоса на решетке радиатора (смотрится оригинально), хром в отделке салона, комбинированная отделка сидений с искусственной замшей, атмосферная подсветка интерьера (10 цветов), обогрев лобового стекла и задних сидений, а также центральный задний подлокотник.

Каждая комплектация может быть дополнена различными опциями либо фиксированными пакетами опций: «Зимний», «Городской», «Техника», «Безопасность», «Инновации», Style и IQ.Light. В них входит соответствующее тематике оборудование, среди которого можно встретить камеру заднего вида с омывателем, бесключевой доступ и запуск двигателя, боковые парковочные датчики (помимо передних и задних), переднюю камеру и множество электронных ассистентов, следящих за всем и вся.

Сила малых форм
Оранжевый металлик — прерогатива спецверсии Joy!

Оранжевый металлик — прерогатива спецверсии Joy!

Фото: VW

Словом, выбор у покупателя обширный. А остановить его могут цены, которые выше, чем у конкурентов. К ним помимо родственного Skoda Karoq можно причислить Hyundai Creta, Kia Seltos, а также Renault Duster и Kaptur. Так, чешский кроссовер в сопоставимых комплектациях получается примерно на 60–120 тыс. рублей дешевле.

Цены на Creta нового поколения стартуют с отметки 1 199 000 рублей, а на Seltos — с 1 299 900 рублей. «Французы» тоже дешевле: от 1 004 000 (Duster) и от 1 206 000 (Kaptur) рублей. Даже более крупный Renault Arkana обойдется дешевле — от 1 286 000 рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021