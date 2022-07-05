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Иран, Россия и Турция могут вместе наладить производство машин

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Представители промышленности Ирана, Турции и России выразили готовность к совместному проектированию и производству автомобилей, сообщил агентству IRNA глава иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи-Манеш.

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Как сообщил чиновник, речь идет о разработке легковых автомобилей.

«С населением около 400 миллионов человек, а также рынком не менее 800 миллионов в соседнем регионе, эти три страны могут иметь подходящий рынок для своего продукта или продуктов», — подчеркнул он.

По словам главы иранской ассоциации производителей автозапчастей, среди преимуществ такого проекта — поставка всех деталей, необходимых для производства автомобилей тремя странами, отсутствие необходимости обменивать какую-либо валюту для поставки запчастей и наличие подходящих экспортных рынков.

«Ежегодный экспорт автозапчастей на сумму более 12 миллиардов долларов обеспечивает Турция. Русские также обладают высокими техническими и технологическими возможностями, особенно в области тяжелых транспортных средств. Наличие заводов и производственных линий для сборки различных автомобилей в Иране, наряду с нашими способностями в дизайне является одним из факторов, которые могут побудить превратить эту идею в исполнительный проект», — добавил чиновник.

Согласно последнему отчету, опубликованному Международной организацией производителей автомобилей, МОПА, Иран занял 19-е место в мире по производству автомобилей в 2021 году.

4 июля «Известия» сообщали, что холдинг «Синара —Транспортные машины» впервые показал электробус Синара-6253 в рамках выставки «Иннопром-2022». Генеральный директор холдинга «Синара —Транспортные машины» Виктор Леш, презентуя на стенде компании новую разработку, упомянул о том, что «не менее 70% парка общественного транспорта в России полностью исчерпало свой ресурс и подлежит замене».

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