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Синара представила новый электробус

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Холдинг «Синара—Транспортные Машины» показал электробус «Синара-6253» в рамках выставки «Иннопром 2022», которая открылась в Екатеринбурге.

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Это первая низкопольная пассажирская машина в линейке общественного колесного транспорта компании, сообщила пресс-служба предприятия.

Генеральный директор холдинга «Синара—Транспортные Машины» Виктор Леш, презентуя на стенде компании новую разработку, упомянул о том, что «не менее менее 70% парка общественного транспорта в России полностью исчерпало свой ресурс и подлежит замене».

Первый в производственной гамме СТМ электробус получился с низким удельным расходом электроэнергии. «Синара-6253» располагает запасом хода в 250 км. Пассажирская машина рассчитана на 90 сидячих мест. Электробус снабдили как ультрабыстрой, так и «долгой» ночной зарядкой.

В салоне есть USB-слоты для подзарядки гаджетов и беспроводной доступ в интернет. Есть система информирования пассажиров, в салоне работает система климат-контроля. По оценке специалистов модель имеет повышенную плавность хода. В компании подчеркнули, что надеются получить сертификат на данный вид транспорта в середине 2023 года.

1 июля «Известия» сообщили, что Калининградский завод «Автотор» готов выпустить электрокабриолет. В холдинге давно вынашивают планы по развитию направления производства коммерческой техники с применением двигателя на электрической тяге, но первой электромашиной станет кабриолет.

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