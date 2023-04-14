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«Автотор» запустил сборку трех китайских моделей бренда SWM

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Калининградский автомобильный завод «Автотор» начал сборку китайских кроссоверов бренда SWM, с компанией Shineray было подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом 14 апреля сообщил автопроизводитель.

На конвейере завода будут собираться среднеразмерный кроссовер SWM G01, городской кроссовер SWM G01F и полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro.

Кроме того, при достижении высокой экономической эффективности выпуск автомобилей китайского бренда планируется увеличить. Также в перспективе возможен поэтапный переход на производство SWM по полному циклу — сварка, окраска, сборка.

Помимо этого, «Автотор» и Shineray намерены в разработать план развития производства до 2032 года. Он будет включать расчетную оценку инвестиций для каждого этапа сотрудничества с 2025 по 2032 год.

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Ранее, 4 апреля, на заводе «Автотор» стартовало промышленное производство автомобилей китайской марки BAIC. На одной конвейерной линии выпускается одновременно две модели бренда — компактный 5-местный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus.

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