Вильфанд назвал сроки возвращения тепла в Москву

Тепло вернется в Москву не раньше середины мая. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 2 мая.

Синоптик уточнил, что во вторник температура будет ниже нормы на полтора-два градуса, а 3 мая — около нормы: от +17 до +20 градусов.

Он добавил, что начиная с четверга, 4 мая, температура будет снижаться примерно на два градуса в день.

«В четверг будет всего 13–15, а в пятницу, субботу и воскресенье будет до 11 градусов. Температура будет ниже нормы на пять градусов — это совсем апрельская погода. Затем, по предварительным расчетам, будет постепенное повышение, но всё равно до привычных майских значений далеко», — сказал Вильфанд в разговоре Lenta.Ru.

По словам метеоролога, возвращение тепла в столицу произойдет не раньше середины месяца.

Ранее в этот день Гидрометцентр России опубликовал предупреждение, что в Москве решено ввести в действие «желтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра, передает НСН.

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что жителей Москвы и Подмосковья ждет довольно глубокое и длительное похолодание, которое в основном придется на 6 и 7 мая.