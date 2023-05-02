Синоптик рассказал о резком похолодании в Москве на этой неделе

Жителей Москвы и Подмосковья ждет довольно глубокое и длительное похолодание, которое в основном придется на 6 и 7 мая. В частности, в субботу в столице может выпасть мокрый снег, рассказал «Известиям» 2 мая руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, до четверга включительно ожидается достаточно теплая погода с температурой +13…+15 градусов, в среду и четверг возможны небольшие дожди. Однако уже с пятницы резко похолодает.

«Начиная с пятницы Москва попадает в тыл циклона, в связи с чем погода резко ухудшится, дожди начнут носить затяжной характер. В этот день дневная температура понизится до +7…+9 градусов, ожидается сильный северный и северо-западный ветер. В субботу днем может пойти мокрый снег, который, согласно прогнозу, будет идти и в ночь на воскресенье. Однако в воскресенье днем осадки уже маловероятны», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что суббота и воскресенье станут самыми холодными на неделе: температура в эти дни не будет превышать +10 градусов. При этом с 6 по 8 мая ночью в Московской области ожидаются заморозки до –3 градусов.

Однако, как рассказал синоптик, начиная с 8 мая теплая погода вновь начнет возвращаться в Москву. Так, в понедельник ожидается потепление до +11…+13 градусов, а к середине следующей недели — до +15…+16 градусов.

30 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал ухудшение погоды в Москве перед Днем Победы. Он отметил, что 9 Мая в столице стоит ожидать днем от +7 до +12 градусов.