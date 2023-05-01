Синоптик предсказал ухудшение погоды в Москве перед Днем Победы

Погода в столице к следующим выходным, перед Днем Победы, существенно испортится. Об этом рассказал в воскресенье, 30 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К следующим выходным погода опять серьезно испортится — зарядят обложные осадки, в сумерках местами даже кое-где переходящие в смешанную фазу с вероятностью мокрого снега, а промозглый северо-восточный ветер не позволит столбикам термометров ночью подняться выше нуля: +5; днем всего +5...+10, что на 7 градусов ниже нормы», — приводит его слова «РИА Новости».

Синоптик добавил, что 9 мая в Москве стоит ожидать днем +7...+12 градусов.

Накануне в центре погоды «Фобос» сообщили, что в столичном регионе в ночь на 2 мая ожидается похолодание с ночными отрицательными температурами. В центре европейской части России ожидаются так называемые возвратные заморозки, объяснили там.

Руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин 26 апреля подчеркнул, что с 29 апреля по 1 мая в столице ожидается облачная и пасмурная погода с температурой воздуха до +15 градусов.

Между тем, как отмечал 28 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в Москве осадки прекратятся в понедельник, 1 мая, однако на смену им придет порывистый ветер.

26 апреля сообщалось, что в Москве за 12 часов выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что наиболее сильными, как и ожидалось, дожди были на востоке Европейской России.