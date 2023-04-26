В Подмосковье за 12 часов выпало больше осадков, чем за весь апрель

В Московской области за 12 часов выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля. Об этом 26 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Долгожданные дожди прошли в центральных областях Европейской России. Наиболее сильными, как и ожидалось, они были на востоке территории. В столичном регионе за последние 12 часов местами уже выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля», — написал Леус.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 24 апреля рассказал «Известиям», что с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.

Руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин 26 апреля подчеркнул, что на с 29 апреля по 1 мая в столице ожидается облачная и пасмурная погода с температурой воздуха до +15 градусов.

В этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что осадки придут в Иркутскую, Владимирскую области, а также Бурятию, Татарстан, Забайкалье и Северный Кавказ. Непогода ожидает и Бурятию, и Забайкальский край, где пройдут дожди и мокрый снег. Северный Кавказ и Владимирскую область ожидают дожди 26–27 апреля, тогда как в Татарстане возможен еще и град, а также ветер до 23 м/с.