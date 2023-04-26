Вильфанд предупредил о непогоде в ряде регионов РФ в ближайшие два дня

Жителей ряда российских регионов ожидает непогода в ближайшие два дня. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил 26 апреля, что осадки придут в Иркутскую, Владимирскую области, а также Бурятию, Татарстан, Забайкалье и Северный Кавказ.

Высока вероятность того, что в Псковской, Вологодской, Тверской, Новгородской областях и отдельных регионах Поволжья и Урала в эти дни будут лесные пожары.

«Наиболее некомфортная погода будет на юге Западной и Средней Сибири. На юге Иркутской области, например, в ближайшие два дня прогнозируются сильный мокрый снег, его налипание, а на севере региона — снег, метель с ветром до 23 м/с», — приводит его слова ТАСС.

Непогода ожидает и Бурятию, и Забайкальский край, где пройдут дожди и мокрый снег. Северный Кавказ и Владимирскую область ожидают дожди 26–27 апреля, тогда как в Татарстане возможен еще и град, а также ветер до 23 м/с.

Кроме того, 27 и 28 апреля в Новгородской области, на востоке Приволжского федерального округа и на юге Урала прогнозируется высокая пожароопасность.

Как отметил «Известиям» руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин, на майские праздники в столице, с 29 апреля по 1 мая, ожидается облачная и пасмурная погода с температурой воздуха до +15 градусов.

24 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.

Ранее, 19 апреля, специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что грядущее лето 2023 года может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Он уточнил, что каждое следующее лето из-за глобальных климатических изменений может быть теплее предыдущего.