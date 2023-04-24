Синоптик предрек москвичам дождливую погоду

Начиная со среды, 26 апреля, в Москву и Московскую область придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая. Об этом «Известиям» в понедельник, 24 апреля, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На этой неделе мы прощаемся со слишком сухой погодой, продолжающейся уже довольно долго. Это произойдет в среду, когда с юга придет облачная гряда циклона. Она в большей степени захватит восток Московской области, где может выпасть до трети месячной нормы осадков», — рассказал Шувалов.

В четверг, по словам синоптика, дожди ослабнут, но местами могут продолжиться. В пятницу, 28 апреля, ожидается новая волна осадков, причем более интенсивных.

«В пятницу уже в самой Москве может выпасть от 10 до 15 мм осадков. Нельзя исключать дожди 1 и 2 мая. Кроме того, в эти дни, скорее всего, прогремят майские грозы», — отметил Шувалов.

Говоря о температуре, он отметил, что со вторника по четверг будет тепло — днем ожидается от +18 до +21 градуса. Начиная с пятницы похолодает — до 2 мая включительно дневные температуры составят +14... +16 градусов.

22 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что понедельник, 24 апреля, может стать самым теплым днем месяца.

После обеда воздух может прогреться до +22 градусов, что примерно соответствует погоде последней недели мая.

19 апреля специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что грядущее лето 2023 года может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.