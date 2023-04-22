Вильфанд назвал понедельник самым теплым днем апреля в Москве

Понедельник, 24 апреля, может стать самым теплым днем месяца в Москве. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Самый теплый день до конца апреля прогнозируется в понедельник, ветер будет уже южный, ночные температуры повысятся до 6–8 градусов, это минимальные значения, а дневные — 20–22», — сказал синоптик «РИА Новости».

Вильфанд также отметил, что такой температурный режим на 5 градусов выше нормы и примерно соответствует погоде последней недели мая.

Ранее, 21 апреля, руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин спрогнозировал в Москве потепление до +19 градусов в воскресенье. Также он отметил, что будет облачная погода.

19 апреля специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что грядущее лето 2023 года может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.