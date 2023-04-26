Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники

На майские праздники, с 29 апреля по 1 мая, жителей Москвы ожидает облачная и пасмурная погода с температурой воздуха до +15 градусов. Об этом «Известиям» 26 апреля рассказал руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

«Утром 29 апреля москвичей ожидает облачная погода. Температура воздуха поднимется до +15 градусов. В воскресенье, 30 апреля, в Москве ожидается пасмурная погода, а среднесуточная температура достигнет +14. В понедельник, 1 мая, москвичей ждет облачная погода, при этом столбик термометра поднимется до +15», — сообщил Ганьшин.

Он также рассказал о прогнозе погоды в праздничные дни в российских городах-миллионниках. Согласно представленным данным, 29 апреля самую теплую погоду застанут жители Волгограда (+22 градуса), Казани (+21), Самары (+25) и Уфы (+23). При этом в южных городах в первый выходной на майских праздниках пройдет дождь.

В воскресенье, 30 апреля, теплее всего будет в Самаре (+27), Волгограде (+21), Уфе (+25) и Челябинске (+23). При этом во многих южных городах ожидается пасмурная погода. 1 мая, в понедельник, самая теплая погода будет в Самаре (+29), Уфе (+27) и Перми (+23).

«В сибирских и уральских городах тоже будет тепло. Так, в сибирских городах ожидается плюсовая температура. Холоднее всего — в Новосибирске и Красноярске, в этих городах среднесуточная температура достигнет –2 градусов», — подытожил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сказал «Известиям», что с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.