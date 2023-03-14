Мартовский код: когда россиянам ждать наступления весны

За один день — 12 марта — в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Стандартный показатель для марта — 39 мм за месяц, но в воскресенье выпало 19,3 мм, рассказали «Известиям» метеорологи. Сперва шел проливной дождь, его сменил липкий снег, который образовал корку льда на дорогах и машинах. Выходные запомнились жителям центральной части России и рекордно низким давлением — 723,5 мм рт. ст. До конца месяца москвичи могут не ждать наступления весны, хоть температура немного и повысится. С чем связаны погодные аномалии и как они могут отразиться на здоровье — в материале «Известий».

«Сухой» месяц

В воскресенье, 12 марта, в Москве выпала половина месячной нормы осадков. При норме в 39 мм столица за сутки «приняла» на себя 19,3 мм, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Такая нестандартная погода была связана с областью очень низкого давления — в воскресенье оно составило 723,5 мм рт. ст. Москва находилась вблизи центра циклона. В первой половине суток в теплом секторе, а во второй — в холодном, — сказал он.

Низкое атмосферное давление, наблюдавшееся в эти выходные, почти дошло до рекордных значений — не хватало около 5–7 единиц до исторического минимума, уточнила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ночь на субботу в Москву пришел теплый фронт. В результате в этот день и в первой половине воскресенья в столице шел дождь, температура воздуха, зафиксированная на станции на ВДНХ, составила +5,8 °С. После того как центр циклона ушел на северо-восток, подступил холодный фронт.

— Воздушные массы сформировались над Карским морем и, пройдя половину Европы, достигли центральной части России. Днем в воскресенье в Москве буквально за час температура понизилась на 5 градусов, а вместо дождя пошел снег, — отметил Роман Вильфанд.

В результате подобной аномалии высота сугробов почти не изменилась — она уменьшилась всего на сантиметр, несмотря на повышение температуры. Сперва дождь прибил снег, а затем выпало около 6–7 мм осадков.

— Высота сугробов составляет 38 см, хотя в это время она должна уже быть около 32 см, — отметил Роман Вильфанд.

Раньше такие циклоны редко заходили в марте на территорию России, пояснил «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Теперь глубокие циклоны с развитой зоной осадков и сильных ветров становятся более активными, нежели в другие сезоны, — добавил метеоролог.

Аномальные аномалии

Погодные аномалии, подобные тем, что накрыли москвичей в выходные, в ближайшее время не повторятся. С 14 марта температура начнет постепенно повышаться.

— Во вторник будет около 0 °C, со среды — выше нормы на 4–7 °C — эти значения по климатическим характеристикам соответствуют первой декаде апреля, — подчеркнул глава Гидрометцентра.

При этом 14 марта сохранится гололедица, а потом температура повысится до тех показателей, когда «под ногами начнет хлюпать», подчеркнул эксперт.

— Но таяние снега будет проходить равномерно — ожидать обилия луж не стоит, — уточнил Роман Вильфанд.

14 марта ветер достигнет 13–14 м/с, затем пойдет снег, а к вечеру — дождь, уточнил Александр Шувалов. 15 и 16 марта температура составит +3…+5 °C, ночью 0…+2 °C, добавила Татьяна Позднякова.

— В четверг и пятницу ожидаются осадки — к центральной части России снова подойдет фронт, но не очень активный. Это всё произойдет на фоне значительного повышения атмосферного давления, — подчеркнул Александр Шувалов.

В субботу, 18 марта, ночью прогнозируется температура 0…–5 °C, днем около нуля. Такая погода продержится недолго, следующая неделя принесет жителям Центральной России более комфортную весеннюю погоду, добавила Татьяна Позднякова.

Однако снег будет сходить еще очень долго — полностью он растает не раньше первой декады апреля, сказал Роман Вильфанд.

— Весна в центральную часть России придет в середине апреля. Снега за эту зиму выпало больше нормы — это стало препятствием для раннего наступления тепла. Если бы не было снега, то температура была бы примерно на три градуса выше, — отметил он.

Сильных осадков в виде дождя и снега до 28 марта не ожидается, прогнозирует Татьяна Позднякова.

Вспышки здоровья

Затянувшаяся зима может негативно сказаться на иммунной системе — постоянное воздействие низких температур изнашивает защитные функции организма, рассказала «Известиям» иммунолог Мария Польнер.

— Когда это происходит, то учащаются респираторные инфекции, возможно появление бактериальных осложнений. А острые заболевания чаще всего переходят в хроническую форму, — сказала она.

За счет малого количества солнечных дней происходит значительное снижение функции щитовидной железы и уровня витамина D. Это, как отмечает врач, приводит к постоянной слабости, депрессии. Такие состояния чреваты гиподинамией, то есть снижением физической активности и перееданием.

— Из-за постоянных перепадов температуры происходит постоянная работа сосудов (спазм и расслабление) и бронхов, что может привести к сердечно-сосудистым нарушениям и обострениям хронических заболеваний дыхательной системы, — добавила Мария Польнер.

Холодный воздух на открытых участках тела негативно сказывается и на состоянии кожных покровов. Обостряются такие заболевания, как атопический дерматит, псориаз, экзема кистей, розацеа.

— Ношение теплой одежды из-за того, что утром еще холодно, хотя днем может быть тепло, приводит к усилению потоотделения, эффекту парника, вызывая грибковые заболевания и фолликулит, — добавила иммунолог.

Вместе с тем существует распространенное заблуждение, что на погоду и самочувствие влияют магнитные бури, однако это не так, подчеркнула в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник отдела космических лучей ИЗМИРАН Мария Абунина.

— Погодные условия с такими событиями никак не связаны. Последние две недели бурь не было. В последние 10 лет их обычно 20–30 в год, раньше же возникало по 60–70 магнитных бурь в году, — пояснила она.

Геомагнитные бури — это отклик магнитного поля Земли на межпланетные возмущения, вызванные солнечной активностью, разъяснила Мария Абунина. Наиболее мощные бури обычно становятся следствием больших энерговыделений на Солнце, которые сопровождаются солнечными вспышками.

Влияние магнитных бурь на здоровье людей есть, но оно гораздо слабее, чем, например, влияние погоды и окружающей среды. Кроме того, четко отделить влияние космической погоды на здоровье от других факторов очень тяжело, так как исследований в этой области мало.

В основном на состояние метеозависимых людей влияют перепады атмосферного давления, отметила Мария Польнер.

— При скачках давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно важно внимательно соблюдать рекомендации по терапии, назначенной лечащим врачом, — подчеркнула врач.

В целом при плохом самочувствии в период аномального давления стоит снизить психоэмоциональные нагрузки, увеличить количество (до 8–9 часов) и улучшить качество сна, а также избегать активных силовых тренировок, заключила медик.