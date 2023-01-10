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То пар, то холод: какими аномалиями войдет в историю эта зима

Климат в России и мире становится всё более резким
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Рекордные снегопады и ливень, аномально теплый Новый год, а затем суровые морозы — такова нынешняя зима в России. Метеорологи предупреждают: на днях температура в ряде регионов может опуститься до –40 °C, что на 25 градусов ниже нормы. А после этого не исключены резкие оттепели. К таким ощутимым температурным перепадам придется привыкать: климат становится всё более «истеричным» из-за антропогенной нагрузки, отмечают экологи. Если раньше аномальные зимы в России бывали раз в сто лет, то сейчас — уже раз в десятилетие.

Аномальные колебания

Этой зимой погода в России гораздо более изменчива, чем обычно, сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В декабре температура на европейской территории России была около нормы, тем не менее этот месяц многим запомнился совершенно нехарактерным ливнем. Он прошел не только в Москве, но и в Курской, Белгородской, Рязанской и Тульской областях, — сказал он.

Ливень значительно уменьшил высоту снежного покрова, который тоже был необычным: в середине декабря столицу накрыл самый мощный с 1941 года снегопад, напомнил Роман Вильфанд. В некоторых районах Москвы и Московской области сугробы были выше 40 см. После ливня вновь пришли заморозки, и улицы городов превратились в ледяной каток.

То пар, то холод
погода
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Еще одну аномалию принес Новый год, который стал рекордно теплым: температура достигала +7 °C. За всю историю наблюдений с 1870-х годов таких случаев не было, — отметил метеоролог.

Однако тепло длилось недолго: под Рождество по Центральной России ударили суровые морозы, продолжил он.

Ультраполярный процесс принес похолодание сразу на 18–20 °C — и это серьезная погодная аномалия. Нормальная температура для этих чисел января в Москве — около –5...–6 °C, — заметил Вильфанд.

В ряде регионов Центральной России температуры достигали –35...–40 °C. Так было, например, в Костромской и Ивановской областях, а также в Поволжье, сказал он. Аналогичное резкое похолодание с запозданием пришло и в азиатскую часть России — в Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую и Омскую области, а также в Алтайский край.

То пар, то холод
мороз
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В связи с заморозками, например, в Костромской области ввели свободное посещение школ и детских садов, а в Башкирии продлили школьные каникулы до 12 января. В Югре со вторника закроют движение по ряду автомобильных дорог.

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Морозы также стали причиной трагедий: в Ненецком автономном округе из-за обледенения упал самолет Ан-2 с пассажирами. По предварительным данным, погибли два человека.

— К счастью, аномально холодная погода не будет долгой. Антициклон постепенно смещается на юго-восток, где в ряде регионов температура опустится на 25 градусов ниже нормы: в Омской и Томской областях 9–11 января ожидаются заморозки до –40 °C и ниже, — сообщил Роман Вильфанд.

Не исключено, что после рекордных заморозков Россию ждут резкие оттепели, что может произойти уже на этой и следующей неделях, уверен эколог-климатолог Михаил Юлкин.

Климат становится резче

В целом изменчивость погоды — это хорошо, считает Роман Вильфанд.

Вспомните стационарный антициклон 2010 года, когда на европейской территории России горели леса и торфяники, а температура превышала 38 °C. Так продолжалось 52 дня, и это негативно сказалась на здоровье людей и ударило по экономике, — заметил метеоролог.

То пар, то холод
снег
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Если нечто подобное случается зимой — а так было в 2006 году, то на огромной территории страны на протяжении трех-четырех недель погода становится аномально холодной, что тоже чревато негативными последствиями, сказал он.

При этом перепады температуры с каждым годом становятся всё резче и происходят всё чаще, заметил в беседе с «Известиям» Михаил Юлкин.

Подобная «истеричность» климата станет доставлять нам всё больше хлопот, поскольку с годами она будет только обостряться. Если раньше погодные аномалии вроде рекордных снегопадов и заморозков встречались раз в сто лет, то сейчас — уже раз в десятилетие, — сказал он.

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Так, уже третий год подряд в Тихом океане происходит такой природный феномен, как Ла-Нинья: с глубин поднимается холодная вода и остужает поверхность океана, приводя к изменениям тропической циркуляции атмосферы (ветра, давления и осадков), отметил Михаил Юлкин. Из-за этого зимы холодные, пояснил он.

— Есть и противоположное явление, Эль-Ниньо, которое пока обходит нас стороной. В этом случае зимы были бы аномально теплыми, — рассказал он.

То пар, то холод
гололед
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд — о погоде на ближайшее время, ледяном дожде и аномалиях климата

Подобные экстремальные явления — следствие глобального потепления, которое обусловлено высокой антропогенной нагрузкой и выбросами парниковых газов, подчеркнул климатолог. В России в силу северного расположения страны климатические изменения стали заметны лишь в XXI веке.

— Для нас это значит, что инфраструктура будет чаще выходить из строя, придется чаще делать ремонты. Рекордные морозы могут приводить к разрывам труб и порче дорог, а сильные снегопады — к обрыву проводов и протечкам крыш, — заметил Михаил Юлкин.

Он указал, что колебания климата и изменения погоды сопровождаются перепадами атмосферного давления, что негативно влияет на самочувствие людей.

В истории России уже случались аномально холодные зимы в 1978 и 1941 годах, напомнил он. Из-за заморозков 1978 года многие дома в стране остались без света, полопались батареи и погибли плодовые деревья.

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