То пар, то холод: какими аномалиями войдет в историю эта зима

Рекордные снегопады и ливень, аномально теплый Новый год, а затем суровые морозы — такова нынешняя зима в России. Метеорологи предупреждают: на днях температура в ряде регионов может опуститься до –40 °C , что на 25 градусов ниже нормы. А после этого не исключены резкие оттепели . К таким ощутимым температурным перепадам придется привыкать: климат становится всё более «истеричным» из-за антропогенной нагрузки , отмечают экологи. Если раньше аномальные зимы в России бывали раз в сто лет, то сейчас — уже раз в десятилетие.

Аномальные колебания

Этой зимой погода в России гораздо более изменчива, чем обычно , сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В декабре температура на европейской территории России была около нормы, тем не менее этот месяц многим запомнился совершенно нехарактерным ливнем . Он прошел не только в Москве, но и в Курской, Белгородской, Рязанской и Тульской областях, — сказал он.

Ливень значительно уменьшил высоту снежного покрова, который тоже был необычным: в середине декабря столицу накрыл самый мощный с 1941 года снегопад , напомнил Роман Вильфанд. В некоторых районах Москвы и Московской области сугробы были выше 40 см. После ливня вновь пришли заморозки, и улицы городов превратились в ледяной каток.

— Еще одну аномалию принес Новый год, который стал рекордно теплым: температура достигала +7 °C . За всю историю наблюдений с 1870-х годов таких случаев не было, — отметил метеоролог.

Однако тепло длилось недолго: под Рождество по Центральной России ударили суровые морозы, продолжил он.

— Ультраполярный процесс принес похолодание сразу на 18–20 °C — и это серьезная погодная аномалия . Нормальная температура для этих чисел января в Москве — около –5...–6 °C, — заметил Вильфанд.

В ряде регионов Центральной России температуры достигали –35...–40 °C. Так было, например, в Костромской и Ивановской областях, а также в Поволжье, сказал он. Аналогичное резкое похолодание с запозданием пришло и в азиатскую часть России — в Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую и Омскую области, а также в Алтайский край.

В связи с заморозками, например, в Костромской области ввели свободное посещение школ и детских садов , а в Башкирии продлили школьные каникулы до 12 января. В Югре со вторника закроют движение по ряду автомобильных дорог.

Морозы также стали причиной трагедий: в Ненецком автономном округе из-за обледенения упал самолет Ан-2 с пассажирами . По предварительным данным, погибли два человека.

— К счастью, аномально холодная погода не будет долгой. Антициклон постепенно смещается на юго-восток , где в ряде регионов температура опустится на 25 градусов ниже нормы: в Омской и Томской областях 9–11 января ожидаются заморозки до –40 °C и ниже, — сообщил Роман Вильфанд.

Не исключено, что после рекордных заморозков Россию ждут резкие оттепели , что может произойти уже на этой и следующей неделях, уверен эколог-климатолог Михаил Юлкин.

Климат становится резче

В целом изменчивость погоды — это хорошо , считает Роман Вильфанд.

— Вспомните стационарный антициклон 2010 года , когда на европейской территории России горели леса и торфяники, а температура превышала 38 °C. Так продолжалось 52 дня, и это негативно сказалась на здоровье людей и ударило по экономике , — заметил метеоролог.

Если нечто подобное случается зимой — а так было в 2006 году, то на огромной территории страны на протяжении трех-четырех недель погода становится аномально холодной, что тоже чревато негативными последствиями, сказал он.

При этом перепады температуры с каждым годом становятся всё резче и происходят всё чаще , заметил в беседе с «Известиям» Михаил Юлкин.

— Подобная «истеричность» климата станет доставлять нам всё больше хлопот , поскольку с годами она будет только обостряться. Если раньше погодные аномалии вроде рекордных снегопадов и заморозков встречались раз в сто лет, то сейчас — уже раз в десятилетие , — сказал он.

TASS_56476443 17 и 18 декабря в Москве наблюдаются рекордные снегопады. По словам синоптиков, последний раз столь сильная метель наблюдалась в 1941 году. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев PV103631 копия Дептранс порекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков TASS_56477432 Коммунальные службы и обычные москвичи убирают сугробы Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев PV102861 копия Метель стала серьезным препятствием для автомобилистов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков RIA_8341867 Метеорологи считают, что если снег продолжит падать до вечера 18 декабря, то есть шанс побить и рекорд 1879 года Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский KE_18892 копия По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить до 20 см Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко KE_18838 копия Уже к вечеру 17 декабря уровень снега в Москве достиг 33-38 см Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко KE_18978 копия За ночь с 17 на 18 декабря в столице выпало 13 мм снега — это 26% от месячной нормы декабря Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко PV102870 копия Коммунальные службы работают в усиленном режиме Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков KE_19515 копия Как отметили ученые, всего с начала зимы в Москве выпало 77 мм снега, это полторы месячных нормы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко PV102595 копия Работы по уборке снега проведут круглосуточно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков KE_19110 копия Глава ЖКХ Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко KE_19212 копия Как отмечают синоптики, в Московской области ситуация с осадками еще более сложная, в отдельных районах выпало уже две месячных нормы осадков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко KE_19161 копия Уборка снега на площадях и улицах столицы идет ударными темпами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко KE_19241 копия Для уборки снега в Москве были задействованы 10 тысяч единиц техники и свыше 80 тысяч сотрудников ЖКХ города Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Так, уже третий год подряд в Тихом океане происходит такой природный феномен, как Ла-Нинья: с глубин поднимается холодная вода и остужает поверхность океана, приводя к изменениям тропической циркуляции атмосферы (ветра, давления и осадков), отметил Михаил Юлкин. Из-за этого зимы холодные, пояснил он.

— Есть и противоположное явление, Эль-Ниньо, которое пока обходит нас стороной. В этом случае зимы были бы аномально теплыми, — рассказал он.

То пар, то холод Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Подобные экстремальные явления — следствие глобального потепления, которое обусловлено высокой антропогенной нагрузкой и выбросами парниковых газов , подчеркнул климатолог. В России в силу северного расположения страны климатические изменения стали заметны лишь в XXI веке.

— Для нас это значит, что инфраструктура будет чаще выходить из строя, придется чаще делать ремонты. Рекордные морозы могут приводить к разрывам труб и порче дорог, а сильные снегопады — к обрыву проводов и протечкам крыш, — заметил Михаил Юлкин.

Он указал, что колебания климата и изменения погоды сопровождаются перепадами атмосферного давления, что негативно влияет на самочувствие людей.