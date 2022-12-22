«Осадки будут в виде дождя и снега, но потопа не будет»

Резкая смена погоды в Москве, из-за которой в среду, 21 декабря, дороги и тротуары города превратились в каток, связан с попаданием столицы в зону действия южного циклона и необычным распределением температуры по высоте, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Атмосфера была похожа на слоеный пирог, где чередовались теплые и холодные потоки воздуха. В результате снег по пути к земле сначала таял, но затем капли воды покрывались ледяной коркой. В интервью «Известиям» Роман Вильфанд также рассказал, как на изменчивость погоды влияет глобальное потепление, что ждет москвичей в ближайшие выходные и укладываются ли последние события в понятие климатической нормы.

«Создались идеальные условия для образования гололедицы»

— Почему декабрь для москвичей получился полным «приключений»: то несколько дней были сильные снегопады, то потепление, ледяной дождь и гололед?

— В ночь с 20 на 21 декабря, то есть накануне ледяного дождя, минимальная температура в Подмосковье составила –21,5 градуса — в поселке Черусти Шатурского района. Не нужно думать, что изменчивость температуры в течение суток зимой маленькая. Она всегда большая: примерно в два раза больше, чем летом, согласно многолетним климатическим исследованиям.

Объяснение такому явлению следующее. Летом всегда действует солнечная энергия, которая сглаживает происходящие процессы похолодания. Например, перемещение холодных воздушных масс. Зимой же весь температурный режим определяется только адвективными процессами (перемещением воздуха в горизонтальном направлении. — «Известия»). Дует с севера — холодно, с юга — тепло. Никакого сглаживающего эффекта нет.

Осадки будут в виде дождя и снега Последствия ледяного дождя в Москве Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Глобальное потепление привело к тому, что естественная изменчивость начинает увеличиваться. Это довольно важный аспект, влияющий на климатические особенности.

— Как именно глобальное потепление влияет на климатические особенности?

— Происходит постоянное изменение циркуляции воздуха. Утром в среду, 21 декабря, погода в Москве определялась областью высокого давления, но в течение дня она сместилась в южном направлении. В результате столица попала в область действия циклона. По его южной периферии перемещался очень теплый влажный воздух. Фронтальный раздел, который сформировался в результате столкновения холодных и теплых воздушных масс, привел к тому, что начали формироваться осадки.

Воздушные массы перемещались с юга с разной скоростью. Вверху — с большей, внизу, у поверхности земли, — с меньшей. Связано это с тем, что воздушные массы за счет трения о землю замедляются.

Такое явление происходит этой зимой уже третий раз. В результате формируется необычная температурная стратификации — распределение температуры по высоте. Около 22:00–23:00 21 декабря воздух на высоте 3–5 км перемещался с большой скоростью, температура была отрицательная и влажная. На этом воздушном фронте сформировались условия для снега.

Кристаллизованные осадки, попадая в теплый слой на высоте около километра, таяли — температура там составляла от +2 до +4 градусов. Затем за счет того, что скорость перемещения теплых воздушных масс у поверхности земли была снижена, растаявший снег снова попадал в холодный слой воздуха — там температура была около –3 градусов.

Так и сформировались условия для ледяного дождя. Снег таял, и капли воды, попадая в нижние слои, покрывались коркой льда. Внутри этого образования оставалась вода. Такая конструкция, попадая на поверхность земли, рассыпалась и мгновенно застывала. Это самые идеальные условия для образования гололедицы.

«До субботы ожидается мрачная, скучная погода»

— Чего ждать москвичам в ближайшее время? Снова снег или дождь?

— В течение трех дней — до конца недели — прогнозируется всё та же гололедица. Температура будет около нуля — от –2 до +3 градусов. Примечательно, что она не будет зависеть от времени суток. Связано это с тем, что солнечная энергия в эти дни минимальна, так что всё определяется только перемещением воздушных масс. Осадки будут в виде дождя и снега, но небольшие. Потопа не будет.

Осадки будут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

До субботы, 24 декабря, ожидается мрачная, скучная погода: дождь и мокрый снег, порывы ветра до 10 м/с. В воскресенье, 25 декабря, начнется понижение температуры, но с аномальным ходом, то есть днем она будет не повышаться, а понижаться. С утра ждем от 0 до –2, а к вечеру — до –8 градусов.

Чуть лучше станет в понедельник, 26 декабря — будет вполне морозная погода, ночью –9…–12 градусов, по области до –14. Днем –5…–7 градусов и снег.

— Можно ли сказать, что такая резкая смена температуры — аномалия? Или это все-таки укладывается в рамки климатической нормы?

— Аномалия в шесть градусов выше климатической нормы продлится до субботы. Температура больше соответствует концу октября – началу ноября. После будет на два-три градуса ниже нормы.

— Какие климатические особенности можно выделить в этом году?

— 2022 год для России выдался теплым и оказался на втором месте после 2020 года за всю историю метеонаблюдений.